NEC presenta in anteprima la prossima generazione di display di grande formato a ISE 2020

NEC Display Solutions Europe presenta in anteprima la sua gamma completa di display di grande formato MESSAGE. L’intera gamma prevede tre nuove serie: MESSAGE Essential (ME), MESSAGE (M) e MESSAGE Advanced (MA). I nuovi modelli di display offrono totale flessibilità, facilità di utilizzo ed un set completo di caratteristiche in grado di coprire il signage entry-level, tradizionale e professionale per applicazioni retail e corporate.

Oggi i clienti cercano soluzioni di digital signage in grado di offrire grande flessibilità, controllo semplificato e facile integrazione. La gamma MESSAGE garantisce tutto questo con un design moderno in grado di inserirsi in qualsiasi ambiente retail o corporate. Le serie M e MA offrono massima leggibilità anche in situazioni di forte luce ambientale. Inoltre, la serie MA assicura un’elevata accuratezza dei colori, che la rendono ideale per applicazioni colour critical e per quelle organizzazioni alla ricerca di una corrispondenza perfetta dei propri colori aziendali.

Il design modulare della nuova gamma, che prevede lo slot per i moduli di calcolo Raspberry Pi e Intel® SDM, assicura la compatibilità con qualsiasi software per digital signage. Questa nuova generazione supporterà il modulo di calcolo Raspberry Pi 4 che incorpora l’ultima generazione di processore Soc Broadcom Quad-core con una maggiore capacità di calcolo e di supporto del video 4K.

Assieme al nuovo MediaPlayer NEC, i clienti beneficeranno di una soluzione digital signage plug-and-play intuitiva facile da installare e personalizzare.

Nati con il DNA di NEC, questi nuovi display prevedono un sistema di raffreddamento intelligente incorporato ed il lato posteriore del monitor costruito con metallo di elevata qualità per aumentare la longevità e le performance della gamma. Grazie ad un elevato haze level lo schermo risulta sempre visibile anche in condizioni di forte luce ambientale.

Erik Elbert, Product Manager Large Format Displays di NEC Display Solutions Europe, afferma: “Nell’advertising e nell’infotainment, è fondamentale che i contenuti e le informazioni vengano veicolate nel miglior modo possibile ai potenziali acquirenti e clienti. Perciò siamo felici di presentare la nostra futura generazione di display di grande formato in occasione di un evento come ISE 2020. I display della nuova serie MESSAGE garantiscono funzionalità ed affidabilità in qualsiasi situazione. La loro missione è la condivisione dei messaggi, allo stato dell’arte.”

La serie di display ME saranno lanciati sul mercato ad agosto 2020, la serie M ad ottobre 2020 mentre la serie MA Advanced sarà disponibile a partire dall’inizio del 2021.

