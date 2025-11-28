Nico Arezzo torna con “Sancu” e annuncia il “Minchia Che Tour 2026”

Dopo il successo del suo primo album e delle oltre cinquanta tappe del “Non C’è Tour”, il cantautore siciliano Nico Arezzo inaugura una nuova fase della sua carriera con l’uscita del singolo “Sancu”, disponibile da oggi per Take Away Studios e distribuito da Artist First. Contestualmente, l’artista annuncia anche il prossimo “Minchia Che Tour 2026”, che lo vedrà attraversare l’Italia da marzo 2026.

In “Sancu”, Arezzo compie un ulteriore passo nel suo percorso di ricerca e sperimentazione, fondendo elementi della tradizione siciliana con suggestioni sonore provenienti dall’Oriente. Il risultato è un intreccio sonoro originale, in cui percussioni ancestrali, scale orientali ed elettronica si amalgamano per dar vita a un’atmosfera moderna e rituale. Il brano, nato dall’istinto e dal lato più primordiale delle relazioni umane, racconta la complessità del desiderio e la tensione tra attrazione e difesa, tra vulnerabilità e vitalità.

“Sancu è sangue, in tutte le sue forme, ma ne racconta una in particolare. Lei. È un animale che respira, una nenia che nessuno riesce davvero ad ascoltare e che lascia un sapore nuovo, che riconosci subito”, spiega Nico Arezzo, rivelando la natura profondamente istintiva e sensuale del brano.

La forza di “Sancu” risiede nella sua capacità di trascendere i confini geografici e culturali, creando un linguaggio musicale universale dove tradizione e modernità convivono in equilibrio. L’artista plasma un suono che è insieme intimo e selvaggio, generando un’esperienza d’ascolto totalizzante, capace di evocare immagini, emozioni e ricordi.

Dopo il successo ottenuto con il precedente “Non C’è Tour”, che lo ha portato su numerosi palchi italiani e lo ha visto aprire i concerti teatrali di Carmen Consoli al Teatro Regio di Parma, al Politeama di Palermo e al Metropolitan di Catania, Arezzo si prepara a un nuovo viaggio live con il “Minchia Che Tour 2026”. Il tour partirà il 12 marzo da Milano e farà tappa a Torino, Bologna, Roma, Conversano, Palermo, Catania, Ragusa e Rende, in un calendario in continuo aggiornamento.

Nato nel 1998, Nico Arezzo ha cominciato il suo percorso artistico giovanissimo, passando da tecnico e musicista a cantautore, produttore e arrangiatore. Ha vinto il FestivalShow 2017 all’Arena di Verona, partecipato a X Factor tra i primi cinque under uomo e, due anni più tardi, a Sanremo Giovani. Nel 2024 è fra i vincitori di Musicultura e apre tre concerti del tour mondiale di Laura Pausini. Nel 2025 conquista il Premio Bindi New Generation e affianca Carmen Consoli nel suo tour teatrale, mentre porta dal vivo il suo primo disco “Non c’è mare”.

Con “Sancu”, Arezzo consolida la sua identità di artista completo e visionario, capace di unire emozione, tecnica e autenticità in un linguaggio musicale che parla d’istinto e di verità. Il nuovo singolo rappresenta non solo un ritorno discografico, ma anche l’inizio di un percorso artistico più maturo, profondo e consapevole, che culminerà dal vivo nel 2026 con un tour già attesissimo dal pubblico.