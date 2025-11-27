Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Nika torna con “Camminare”: il nuovo singolo che celebra la lentezza creativa

Published

Da domani, venerdì 28 novembre, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Camminare”, il nuovo singolo di Nika, vincitrice della categoria Urban di LAZIOSound 2025. Il brano, pubblicato da Joseba Label con distribuzione Virgin, segna un importante traguardo nella crescita artistica della cantautrice abruzzese classe 2000.

Un’uscita che rappresenta la naturale evoluzione del suo percorso, iniziato tra soul ed R&B e arricchito da contaminazioni pop, jazz, hip hop e afro. Dopo le esperienze con i singoli “Fingere” e “Steady”, Nika ha conquistato la scena Urban grazie al suo talento versatile, vincendo anche l’R&B Takeover Fest e il Nuvola Contest, che le ha permesso di aprire il concerto di Davide Shorty a Roma.

“Camminare” è un brano che riflette sul valore del tempo e dell’attesa in una società che sembra chiedere soltanto velocità e prestazioni sempre più elevate. Nika propone un inno alla vulnerabilità e alla calma, affermando il diritto di creare seguendo i propri ritmi interiori. Con forte intensità e introspezione, la cantautrice invita a mantenere la fiducia nel proprio cammino, anche quando l’incertezza sembra prevalere.

Il singolo esplora così il fragile equilibrio dell’attesa: da una parte i dubbi e la confusione, dall’altra la tenacia e la determinazione che spingono a non fermarsi. È una riflessione sulla crescita personale, sulla forza che nasce dal sapersi ascoltare e dal procedere passo dopo passo verso i propri obiettivi.

«Mi confronto con i miei coetanei e, a prescindere dai diversi percorsi di vita, noto sempre un punto d’incontro tra tutti, ovvero uno scalpitare nell’attesa», racconta Nika. «Ho scritto “Camminare” mentre ero seduta su un portico, nel primo momento libero dal lavoro dopo mesi. La domanda che mi rimbombava in testa era la solita, che conosciamo tutti molto bene ma che si scontra sempre con la macchina del mondo attorno a noi: “Nika, a che punto sei?”»

Parole che rispecchiano perfettamente lo spirito di LAZIOSound, il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio diretto artisticamente da Paolo Vita, nato per aiutare i giovani artisti a trasformare la passione in professione. Nika descrive questa esperienza come una tappa fondamentale nel proprio percorso: «È stata un’esperienza unica che mi ha permesso di lavorare con professionisti del settore, dandomi l’opportunità di approfondire il mio progetto grazie agli strumenti messi a disposizione dal contest.»

Con “Camminare”, l’artista invita a ritrovare un passo più umano nel processo creativo e nella vita, rifiutando le logiche della fretta e dell’efficienza a tutti i costi. Una canzone che parla di respiro, introspezione e determinazione, ma anche di fiducia e autenticità.

Nika continua così il suo viaggio nella musica con una visione sempre più matura e coerente con la sua sensibilità artistica. “Camminare” non è solo un brano, ma un messaggio di speranza per chi, come lei, sceglie di inseguire la propria voce interiore senza paura del tempo.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Triumph rinnova il programma Easy Winter: manutenzione agevolata e servizi digitali per la stagione fredda

Spettacolo

Da domani disponibile in digitale “È SOLO UNA FASE”, il nuovo brano di POLLIO

Spettacolo

“Benetton Formula”: su Sky Sport e NOW la storia di un’icona senza tempo della Formula 1

Spettacolo

GEMITAIZ: annuncia oggi la tracklist, i featuring e i producer del suo nuovo album “ELSEWHERE”

Senza categoria

“L’82esima vittima – L’Itavia dopo Ustica”: su Focus la storia mai raccontata

Motori

I-DAYS 2026: David Guetta è pronto a far ballare Milano il 6 settembre con il “Monolith Tour”

Motori

OMODA accende la Milan Games Week

Spettacolo

Zootropolis 2: Panini porta in edicola la nuova rivista ufficiale dedicata alla città degli animali

Motori

MINI Proactive Care rivoluziona l’assistenza: ecco “RELAX. WE CARE.”

Moda

Columbia Amaze Puff: la nuova collezione invernale che unisce stile, calore e performance

Motori

BMW Italia e AC Milan celebrano la partnership con una consegna speciale alla House of BMW di San Donato Milanese

Spettacolo

Nasce Sky Cinema Stories: il nuovo canale dedicato alle grandi storie del cinema

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Spettacolo

Nika torna con “Camminare”: il nuovo singolo che celebra la lentezza creativa

Tecnologia

Philips Hue Play Wall Washer: la luce che trasforma ogni ambiente in un’esperienza immersiva

Motori

Nuova CLA Shooting Brake elettrica: quattro versioni e prezzi a partire da 58.068 euro

Motori

Nuova Renault Clio: la rivoluzione della city-car che detta le regole del segmento B

Motori

Honda accelera verso la neutralità carbonica con nuovi materiali bio-based e riciclati

Motori

BYD presenta il nuovo spot della ATTO 2 DM-i

Motori

Tesla supera quota 1000 Supercharger in Italia: la rete di ricarica accelera nel 2025
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Da domani disponibile in digitale “È SOLO UNA FASE”, il nuovo brano di POLLIO

Da domani, venerdì 28 novembre, sarà disponibile in digitale “È SOLO UNA FASE”, il nuovo brano di POLLIO per Bellezza Records / Universal Music...

7 ore ago

Spettacolo

“Benetton Formula”: su Sky Sport e NOW la storia di un’icona senza tempo della Formula 1

A trent’anni dai trionfi mondiali della scuderia Benetton, arriva in prima visione esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW “Benetton Formula”, il...

7 ore ago

Spettacolo

GEMITAIZ: annuncia oggi la tracklist, i featuring e i producer del suo nuovo album “ELSEWHERE”

Dopo il successo di “Eclissi” e della saga “QVC”, Gemitaiz è pronto a tornare sulla scena musicale con il suo nuovo album “Elsewhere”, in...

8 ore ago

Motori

I-DAYS 2026: David Guetta è pronto a far ballare Milano il 6 settembre con il “Monolith Tour”

Il re della dance mondiale è pronto a conquistare anche Milano. David Guetta, il DJ e produttore più amato del pianeta, approderà per la...

8 ore ago