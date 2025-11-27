Nika torna con “Camminare”: il nuovo singolo che celebra la lentezza creativa

Da domani, venerdì 28 novembre, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Camminare”, il nuovo singolo di Nika, vincitrice della categoria Urban di LAZIOSound 2025. Il brano, pubblicato da Joseba Label con distribuzione Virgin, segna un importante traguardo nella crescita artistica della cantautrice abruzzese classe 2000.

Un’uscita che rappresenta la naturale evoluzione del suo percorso, iniziato tra soul ed R&B e arricchito da contaminazioni pop, jazz, hip hop e afro. Dopo le esperienze con i singoli “Fingere” e “Steady”, Nika ha conquistato la scena Urban grazie al suo talento versatile, vincendo anche l’R&B Takeover Fest e il Nuvola Contest, che le ha permesso di aprire il concerto di Davide Shorty a Roma.

“Camminare” è un brano che riflette sul valore del tempo e dell’attesa in una società che sembra chiedere soltanto velocità e prestazioni sempre più elevate. Nika propone un inno alla vulnerabilità e alla calma, affermando il diritto di creare seguendo i propri ritmi interiori. Con forte intensità e introspezione, la cantautrice invita a mantenere la fiducia nel proprio cammino, anche quando l’incertezza sembra prevalere.

Il singolo esplora così il fragile equilibrio dell’attesa: da una parte i dubbi e la confusione, dall’altra la tenacia e la determinazione che spingono a non fermarsi. È una riflessione sulla crescita personale, sulla forza che nasce dal sapersi ascoltare e dal procedere passo dopo passo verso i propri obiettivi.

«Mi confronto con i miei coetanei e, a prescindere dai diversi percorsi di vita, noto sempre un punto d’incontro tra tutti, ovvero uno scalpitare nell’attesa», racconta Nika. «Ho scritto “Camminare” mentre ero seduta su un portico, nel primo momento libero dal lavoro dopo mesi. La domanda che mi rimbombava in testa era la solita, che conosciamo tutti molto bene ma che si scontra sempre con la macchina del mondo attorno a noi: “Nika, a che punto sei?”»

Parole che rispecchiano perfettamente lo spirito di LAZIOSound, il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio diretto artisticamente da Paolo Vita, nato per aiutare i giovani artisti a trasformare la passione in professione. Nika descrive questa esperienza come una tappa fondamentale nel proprio percorso: «È stata un’esperienza unica che mi ha permesso di lavorare con professionisti del settore, dandomi l’opportunità di approfondire il mio progetto grazie agli strumenti messi a disposizione dal contest.»

Con “Camminare”, l’artista invita a ritrovare un passo più umano nel processo creativo e nella vita, rifiutando le logiche della fretta e dell’efficienza a tutti i costi. Una canzone che parla di respiro, introspezione e determinazione, ma anche di fiducia e autenticità.

Nika continua così il suo viaggio nella musica con una visione sempre più matura e coerente con la sua sensibilità artistica. “Camminare” non è solo un brano, ma un messaggio di speranza per chi, come lei, sceglie di inseguire la propria voce interiore senza paura del tempo.