Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Nintendo porta la nuova Switch 2 e i suoi titoli di punta al festival EVO di Macerata

Published

Dal 5 al 7 dicembre 2025, Nintendo sarà protagonista al festival “EVO – Linguaggi del gioco” di Macerata con una selezione di titoli dedicati alla nuova Nintendo Switch 2, la console ibrida che ha segnato l’inizio di una nuova generazione per l’azienda di Kyoto. L’evento, dedicato ai linguaggi contemporanei del gioco e alle loro connessioni con la società e i media, offrirà ai visitatori l’opportunità di sperimentare gratuitamente alcuni dei videogiochi più attesi della stagione, in un contesto suggestivo che accoglierà il pubblico nel cuore del centro storico della città marchigiana.

L’area Nintendo sarà allestita all’interno della Galleria degli Antichi Forni di Macerata, una location di grande fascino con volte storiche e ampie vetrate affacciate su una delle vie principali del centro. All’interno dello spazio espositivo, i visitatori potranno provare in anteprima assoluta varie esperienze pensate per mettere alla prova le potenzialità tecniche e ludiche della nuova console. Tra i giochi presenti spiccano Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, Super Mario Party Jamboree e, in concomitanza con il suo debutto ufficiale, Metroid Prime 4: Beyond.

Mario Kart World segna l’evoluzione della celebre serie di corse Nintendo, con prove su due e quattro ruote pensate per offrire un’esperienza ancora più dinamica e interconnessa. Il gioco propone gare fino a 24 piloti, ambientazioni aperte, una modalità Gran Premio ampliata e una nuova Modalità Sopravvivenza che elimina i concorrenti più lenti ai checkpoint. Tra le novità anche una Corsa Libera che consente di esplorare liberamente i percorsi, un ampio supporto al multigiocatore locale e online, oltre alla possibilità di sfidarsi in split-screen fino a quattro persone.

Donkey Kong Bananza porta il celebre primate in un’avventura platform tridimensionale ambientata in un mondo sotterraneo ricco di tesori e personaggi. Il titolo introduce le cosiddette Trasformazioni Bananza, speciali poteri attivati dal canto di Pauline che permettono a Donkey Kong di assumere forme animali temporanee. Non manca una modalità cooperativa in cui un secondo giocatore può controllare Pauline, utilizzando i comandi in stile mouse dei nuovi Joy-Con 2 per eseguire attacchi sonori e supportare l’azione.

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV amplia la classica formula del party game con un maggior numero di minigiochi, modalità inedite e la possibilità di giocare in squadre 2 contro 2. Tra le attività più curiose si segnalano Jamboree Express, un viaggio cooperativo che sfrutta i comandi inerziali dei Joy-Con 2 per affrontare nemici volanti, e Bowser Show, una competizione sonora e di movimento tra due squadre. Grazie alla funzione CameraPlay, i giocatori potranno comparire direttamente sullo schermo, trasformando la propria festa in un’esperienza interattiva e personalizzata.

Metroid Prime 4: Beyond, disponibile dal 4 dicembre per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, segna il ritorno dell’iconica cacciatrice di taglie Samus Aran. Ambientato sul misterioso pianeta Viewros, il nuovo capitolo promette un viaggio intergalattico denso di misteri, nuovi poteri e personaggi, riprendendo la tradizione della serie ma con un’impostazione moderna e un supporto tecnico potenziato. Nella versione pensata per Switch 2 sarà possibile usufruire di comandi in stile mouse grazie ai Joy-Con 2, per un gameplay più naturale e fluido.

Con la sua presenza a “EVO – Linguaggi del gioco”, Nintendo conferma il suo impegno nel promuovere il videogioco come linguaggio culturale, mettendo in risalto l’interattività, la socialità e la capacità del medium ludico di raccontare il presente. In un festival che intreccia gaming, narrazioni interattive, sport elettronici ed esperienze immersive, la casa giapponese si presenta non solo come protagonista dell’innovazione tecnologica, ma anche come interprete di un dialogo sempre più vivo tra gioco e cultura contemporanea.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada
FUCK FROM NAPOLI

Moda

Saints Studio e Angelo Accardi lanciano “Fuck From Napoli”

Giochi

Nintendo porta la nuova Switch 2 e i suoi titoli di punta al festival EVO di Macerata

Spettacolo

LAKE SOUND PARK 2026: dopo Claudio Baglioni e Mannarino arriva FIORELLA MANNOIA

Spettacolo

FABRI FIBRA: da venerdì in radio “VIVO”

Giochi

Farming Simulator 25 introduce i giganti John Deere e Case IH nel nuovo aggiornamento gratuito

Spettacolo

Vasco Rossi celebra i 40 anni di “Cosa succede in città” con una nuova Rplay Edition

Motori

TORRES EVT: arriva in Italia il primo pick-up 100% elettrico del brand coreano KGM

Spettacolo

Marco Vergani, l’attore psicanalista che unisce arte e mente

Spettacolo

“Casa Perfetta”: Gianluca Torre torna con la seconda stagione del suo vodcast tra celebrità e rivelazioni domestiche

Giochi

PlayStationAdvent: la magia del Natale arriva ogni giorno su Instagram

Motori

Triumph Viper 400 all’asta per Save the Children

Motori

Renault celebra le 100.000 Renault 5 E-Tech Electric prodotte a Douai

Motori

Kia svela il teaser della nuova Seltos: design audace e debutto globale il 10 dicembre

Spettacolo

Pippo Pollina torna con “Fra guerra e pace”: un manifesto di poesia e impegno civile

Motori

Škoda: Elroq raggiunge quota 100.000 unità prodotte

Motori

Hyundai Motor Group guida il futuro dell’idrogeno al Global CEO Summit di Seoul

Motori

Honda CB125R 2026: la naked compatta si rinnova con stile e tecnologia

Motori

Il modello di serie Opel completamente elettrico più veloce: il nuovo Opel Mokka GSE

Sport

ACI lancia “X-Mas Gift”: sotto l’albero i biglietti per il GP di Monza 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Farming Simulator 25 introduce i giganti John Deere e Case IH nel nuovo aggiornamento gratuito

Il mondo di Farming Simulator 25 si arricchisce con l’arrivo del Free Content Update #4, un aggiornamento gratuito che porta con sé alcuni dei...

15 ore ago

Giochi

Gillette lancia “City Winter Edition” su Fortnite, ispirata a Milano Cortina 2026

Gillette ha compiuto un nuovo passo nel suo percorso di innovazione e legame con il mondo dello sport, presentando su Fortnite la “Gillette City...

2 giorni ago

Motori

OMODA accende la Milan Games Week

Un’esperienza immersiva, un dialogo tra gioco, musica e innovazione: è così che OMODA & JAECOO sceglie di accendere la Milan Games Week & Cartoomics...

6 giorni ago

Giochi

Nintendo porta Nintendo Switch 2 e grandi anteprime alla Milan Games Week & Cartoomics 2025

Nintendo conferma la sua partecipazione alla Milan Games Week & Cartoomics 2025, che si terrà dal 28 al 30 novembre presso Fiera Milano (Rho)....

7 giorni ago