Nintendo porta la nuova Switch 2 e i suoi titoli di punta al festival EVO di Macerata

Dal 5 al 7 dicembre 2025, Nintendo sarà protagonista al festival “EVO – Linguaggi del gioco” di Macerata con una selezione di titoli dedicati alla nuova Nintendo Switch 2, la console ibrida che ha segnato l’inizio di una nuova generazione per l’azienda di Kyoto. L’evento, dedicato ai linguaggi contemporanei del gioco e alle loro connessioni con la società e i media, offrirà ai visitatori l’opportunità di sperimentare gratuitamente alcuni dei videogiochi più attesi della stagione, in un contesto suggestivo che accoglierà il pubblico nel cuore del centro storico della città marchigiana.

L’area Nintendo sarà allestita all’interno della Galleria degli Antichi Forni di Macerata, una location di grande fascino con volte storiche e ampie vetrate affacciate su una delle vie principali del centro. All’interno dello spazio espositivo, i visitatori potranno provare in anteprima assoluta varie esperienze pensate per mettere alla prova le potenzialità tecniche e ludiche della nuova console. Tra i giochi presenti spiccano Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, Super Mario Party Jamboree e, in concomitanza con il suo debutto ufficiale, Metroid Prime 4: Beyond.

Mario Kart World segna l’evoluzione della celebre serie di corse Nintendo, con prove su due e quattro ruote pensate per offrire un’esperienza ancora più dinamica e interconnessa. Il gioco propone gare fino a 24 piloti, ambientazioni aperte, una modalità Gran Premio ampliata e una nuova Modalità Sopravvivenza che elimina i concorrenti più lenti ai checkpoint. Tra le novità anche una Corsa Libera che consente di esplorare liberamente i percorsi, un ampio supporto al multigiocatore locale e online, oltre alla possibilità di sfidarsi in split-screen fino a quattro persone.

Donkey Kong Bananza porta il celebre primate in un’avventura platform tridimensionale ambientata in un mondo sotterraneo ricco di tesori e personaggi. Il titolo introduce le cosiddette Trasformazioni Bananza, speciali poteri attivati dal canto di Pauline che permettono a Donkey Kong di assumere forme animali temporanee. Non manca una modalità cooperativa in cui un secondo giocatore può controllare Pauline, utilizzando i comandi in stile mouse dei nuovi Joy-Con 2 per eseguire attacchi sonori e supportare l’azione.

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV amplia la classica formula del party game con un maggior numero di minigiochi, modalità inedite e la possibilità di giocare in squadre 2 contro 2. Tra le attività più curiose si segnalano Jamboree Express, un viaggio cooperativo che sfrutta i comandi inerziali dei Joy-Con 2 per affrontare nemici volanti, e Bowser Show, una competizione sonora e di movimento tra due squadre. Grazie alla funzione CameraPlay, i giocatori potranno comparire direttamente sullo schermo, trasformando la propria festa in un’esperienza interattiva e personalizzata.

Metroid Prime 4: Beyond, disponibile dal 4 dicembre per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, segna il ritorno dell’iconica cacciatrice di taglie Samus Aran. Ambientato sul misterioso pianeta Viewros, il nuovo capitolo promette un viaggio intergalattico denso di misteri, nuovi poteri e personaggi, riprendendo la tradizione della serie ma con un’impostazione moderna e un supporto tecnico potenziato. Nella versione pensata per Switch 2 sarà possibile usufruire di comandi in stile mouse grazie ai Joy-Con 2, per un gameplay più naturale e fluido.

Con la sua presenza a “EVO – Linguaggi del gioco”, Nintendo conferma il suo impegno nel promuovere il videogioco come linguaggio culturale, mettendo in risalto l’interattività, la socialità e la capacità del medium ludico di raccontare il presente. In un festival che intreccia gaming, narrazioni interattive, sport elettronici ed esperienze immersive, la casa giapponese si presenta non solo come protagonista dell’innovazione tecnologica, ma anche come interprete di un dialogo sempre più vivo tra gioco e cultura contemporanea.