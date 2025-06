North Sails presenta la collezione SS25 RIVIERA

“Un’eleganza naturale e un tocco di fascino della Riviera: la collezione Primavera/Estate 2025 di North Sails detta il tono per un’estate indimenticabile.” Con questo spirito, North Sails presenta la sua ultima collezione SS25 Riviera, che celebra il fascino senza tempo della vita di mare.

Ispirata alle calde giornate trascorse sull’acqua e alle serate di relax, la collezione introduce tessuti di origine naturale come il lino, l’Aloe Vera e il TENCEL di origine vegetale. Per l’abbigliamento femminile, viene presentato anche il SeaCell, un materiale derivato dalle alghe, sottolineando l’impegno dell’azienda verso una moda più sostenibile in linea con la missione “Ocean Positive”.

Per l’uomo, la nuova Polo in cotone si distingue per la sua leggerezza e l’effetto lavaggio used, realizzata in 100% cotone organico. Un vero must per le brezze estive. Seguono la Camicia di lino a manica lunga, con colletto button-down e logo ricamato e i colorati Boxer mare in tessuto REPREVE, creati riciclando bottiglie di plastica.

L’offerta per lei include la Camicia di lino, ideale per ogni occasione e la Camicia Boxy leggera realizzata in LENZING ECOVERO che vanta un processo di produzione ecologicamente consapevole. Non manca il colorato Bikini composto da un top reversibile e uno slip con laccetti regolabili

Con la collezione SS25 Riviera, North Sails non solo porta lo spirito dell’oceano nelle città, ma invita anche a vivere un’estate di eleganza senza fine, in perfetta armonia con la natura.