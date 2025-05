Nuova avventura Pokémon: “Orizzonti Pokémon: Alla ricerca di Laqua” in arrivo su Boing

Una nuova emozionante avventura aspetta tutti i fan dei Pokémon! ITALIA accoglie con entusiasmo “Orizzonti Pokémon: Alla ricerca di Laqua”, il nuovo capitolo della saga amata da giovani e adulti. Si accende su BOING – canale 40 del digitale terrestre free – la nuova imperdibile stagione dei Pokémon! A partire da lunedì 26 maggio entra in scena la seconda attesissima parte dell’ultima serie animata “Orizzonti Pokémon: Alla ricerca di Laqua”. La serie sarà trasmessa in prima TV assoluta ogni giorno alle 15:40 su Boing e sarà anche accessibile gratuitamente attraverso la BoingApp.

Grazie alla collaborazione tra Boing e The Pokémon Company International, i telespettatori italiani potranno seguire le nuove avventure di Liko e Roy, i protagonisti, mentre viaggiano in un mondo ricco di sfide e scoperte. Ma per crescere come Allenatori di Pokémon devono affrontare una nuova sfida: il terallenamento. Viaggiando in tutta Paldea, Liko, Roy e Dot devono perfezionare la tecnica della teracristallizzazione e lottare con i formidabili Capipalestra della regione. Insieme agli altri Locomonauti, Liko e Roy proseguiranno poi la loro ricerca dei sei eroi misteriosi, incluso l’elusivo Rayquaza nero, facendosi strada nel competitivo mondo degli Esploratori alla scoperta dei misteri di Terapagos e della leggendaria terra di Laqua.

Ma le sorprese non finiscono qui. In esclusiva per i fan italiani, i racconti di viaggio del celebre fumettista e youtuber italiano Sio offriranno uno sguardo all’interno degli studi di produzione dei Pokémon a Tokyo. Attraverso la BoingApp e il suo canale YouTube ufficiale, Sio condividerà retroscena e curiosità inedite su questo affascinante universo animato.

Ancora dopo quasi 30 anni di successi i Pokémon incantano appassionati in tutto il mondo, con storie incredibili e personaggi sempre nuovi, facendo leva sul fascino di temi universali come esplorazione, amicizia e lavoro di squadra.