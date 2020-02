Nuova BMW Serie 1 protagonista speciale per la realizzazione di un videoclip musicale

Cinque esemplari della Nuova BMW Serie 1 sono stati impegnati sul set di un nuovo video musicale. Inedito ruolo per la compatta premium BMW che è stata chiamata ad offrire un punto di vista originale per la realizzazione delle riprese e a fornire elementi per l’illuminazione e la scenografia del set.

La Nuova BMW Serie 1, terza generazione della compatta premium del marchio bavarese, si è trasformata in «macchina da presa» per due giorni, sul set allestito a Milano per la realizzazione di un nuovo video musicale. Attraverso la telecamera posteriore della vettura e una ulteriore serie di telecamere con cui è stata equipaggiata grazie ai supporti disponibili come Accessori Originali BMW, la Nuova BMW Serie 1 ha offerto al duo registico un punto di vista originale per la realizzazione del video. La Nuova BMW Serie 1 si è dimostrata perfettamente a proprio agio nel contesto urbano in cui è stato girato il video e grazie alle spiccate doti dinamiche che la contraddistinguono ha permesso di realizzare le inquadrature necessarie a realizzare il racconto visivo. Le cinque BMW Serie 1 presenti sul set sono servite anche come scenografia di alcune scene e hanno fornito attraverso i loro fari la luce necessaria a illuminare il set, ambientato in notturna in diversi quartieri simbolo della città di Milano.

La Nuova BMW Serie 1 è stata lanciata lo scorso autunno sul mercato. Si tratta di un modello che fonde il piacere di guida e l’eccellenza dinamica tipici di BMW con un significativo aumento dello spazio interno rispetto alla generazione precedente. Sportiva, fresca, sicura e di classe, con un nuovo design e connettività di ultima generazione, la Nuova BMW Serie 1 rappresenta un modello di grande importanza per il mercato europeo e quello italiano in particolare.

