Connect with us

Hi, what are you looking for?

Der neue Mercedes-Benz CLA; Exterieur: AGM Line Plus, aquamint uni The all-new Mercedes-Benz CLA; Exterior: AMG Line Plus, aquamint uni

Motori

Nuova CLA hybrid: tre varianti di potenza e quattro versioni a partire da 47.296 euro

Published

La gamma della nuova CLA si amplia con l’arrivo della versione ibrida a 48 volt, che si affianca alla versione completamente elettrica. Con un listino che parte da 47.296 euro per la CLA 180, la nuova proposta di Mercedes-Benz introduce importanti novità sia dal punto di vista della tecnologia di propulsione che dell’esperienza di guida.

Tre varianti di potenza e quattro livelli di allestimento definiscono l’offerta di questa nuova generazione, pensata per coniugare prestazioni, comfort e innovazione. Le versioni disponibili sono ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS, tutte personalizzabili grazie a esclusive linee estetiche e pacchetti di equipaggiamento, per offrire una vettura su misura delle esigenze di ogni cliente.

Al cuore della CLA Hybrid batte un nuovo motore quattro cilindri abbinato a una trasmissione a doppia frizione elettrificata a otto rapporti, che integra un motore elettrico e una batteria agli ioni di litio da 1,3 kWh. Questo sistema consente di viaggiare in modalità completamente elettrica, di veleggiare a motore spento e di recuperare energia nelle fasi di decelerazione, migliorando sensibilmente l’efficienza complessiva.

Il risultato è uno dei modelli Mercedes-Benz con motore termico più efficienti del suo segmento, con un consumo combinato compreso tra 5,4 e 4,9 l/100 km e emissioni di CO₂ comprese tra 123 e 111 g/km, valori che corrispondono alle classi CO₂ D e C.

La nuova CLA si distingue non solo per le sue prestazioni ma anche per il design e l’esperienza di bordo. Proporzioni atletiche, una griglia del radiatore illuminata e un abitacolo tecnologicamente avanzato le conferiscono un carattere deciso e contemporaneo.

Grazie al nuovo Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) e alla quarta generazione del Mercedes-Benz User Experience (MBUX), che integra intelligenza artificiale sviluppata in collaborazione con Microsoft e Google, la CLA diventa ancora più intelligente, intuitiva e personalizzabile.

Con questa nuova ibrida a 48 volt, Mercedes-Benz segna un ulteriore passo avanti nel percorso verso una mobilità più sostenibile e intelligente, confermando il proprio impegno nell’innovazione e nell’eccellenza ingegneristica che da sempre caratterizzano il marchio della Stella.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Società

Maurizio Cattelan vince il Preis der Nationalgalerie 2026: BMW rinnova il suo sostegno all’arte contemporanea

Spettacolo

Eboli si prepara all’arrivo di Elodie: grande attesa per “Elodie Show 2025” al PalaSele

Giochi

PlayStation celebra la community con “It Happens on PS5”

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Hyundai Motor Group inaugura in Germania un nuovo centro prove europeo

Spettacolo

Continua il tour “DOPPIA TRACCIA” di PFM – Premiata Forneria Marconi

Tecnologia

Creative accende il Black Friday 2025 con offerte imperdibili sulla sua linea audio

Giochi

Hyrule Warriors: l’era dell’esilio è ora disponibile solo su Nintendo Switch 2

Spettacolo

“VASCO LIVE 2025 THE ESSENTIALS”: esce il 14 novembre l’album in triplo vinile e doppio CD che celebra la Vita

Motori

Audi for Business: dalla nuova gamma plug-in dei quattro anelli ai nuovi servizi per le imprese

Spettacolo

X Factor 2025 Live 3: Un Viaggio Musicale nel Magico Mondo degli Anni ’90

Motori

Hyundai TUCSON Dark Line: eleganza e performance nel nuovo allestimento esclusivo

Spettacolo

Gio Evan torna in tour: nuove date estive tra Roma e Milano e il successo de “L’affine del mondo”

Tecnologia

Jabra Scheduler: il nuovo pannello di programmazione per sale riunioni

Motori

Hyundai Motor Group e NVIDIA: una collaborazione per l’AI nel settore automotive

Società

Sicurezza e Nuova Proposta di Legge sugli Sfratti: i Temi Caldi a “Dritto e Rovescio”

Spettacolo

GEOLIER torna con il nuovo singolo “FOTOGRAFIA”, fuori ovunque venerdì 7 novembre.

Spettacolo

Un Viaggio Dietro le Quinte della Comicità Italiana con “ZELIG REPUBLIC”

Tecnologia

Ledworks presenta l’offerta Twinkly 2025, per un Natale ancora più luminoso

Tecnologia

OPPO e Live Nation Rivoluzionano i Concerti con la Find X9 Series
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Hyundai Motor Group inaugura in Germania un nuovo centro prove europeo

Hyundai Motor Group compie un nuovo e significativo passo avanti nella sua strategia di espansione e innovazione in Europa con l’apertura del nuovo Square...

8 ore ago

Motori

Audi for Business: dalla nuova gamma plug-in dei quattro anelli ai nuovi servizi per le imprese

Audi amplia la propria strategia dedicata al mondo aziendale con il programma Audi for Business, un’iniziativa pensata per rispondere in maniera mirata alle esigenze...

12 ore ago

Motori

Hyundai TUCSON Dark Line: eleganza e performance nel nuovo allestimento esclusivo

Hyundai arricchisce la gamma del suo SUV di punta, il TUCSON, con l’introduzione dell’allestimento Dark Line, realizzato su misura per il mercato italiano. Questa...

14 ore ago

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Dal 4 al 7 novembre 2025, Kia sarà protagonista a Ecomondo, l’evento internazionale dedicato alla green e circular economy, presso Rimini Fiera e Palacongressi....

2 giorni ago