Nuova CLA hybrid: tre varianti di potenza e quattro versioni a partire da 47.296 euro

La gamma della nuova CLA si amplia con l’arrivo della versione ibrida a 48 volt, che si affianca alla versione completamente elettrica. Con un listino che parte da 47.296 euro per la CLA 180, la nuova proposta di Mercedes-Benz introduce importanti novità sia dal punto di vista della tecnologia di propulsione che dell’esperienza di guida.

Tre varianti di potenza e quattro livelli di allestimento definiscono l’offerta di questa nuova generazione, pensata per coniugare prestazioni, comfort e innovazione. Le versioni disponibili sono ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS, tutte personalizzabili grazie a esclusive linee estetiche e pacchetti di equipaggiamento, per offrire una vettura su misura delle esigenze di ogni cliente.

Al cuore della CLA Hybrid batte un nuovo motore quattro cilindri abbinato a una trasmissione a doppia frizione elettrificata a otto rapporti, che integra un motore elettrico e una batteria agli ioni di litio da 1,3 kWh. Questo sistema consente di viaggiare in modalità completamente elettrica, di veleggiare a motore spento e di recuperare energia nelle fasi di decelerazione, migliorando sensibilmente l’efficienza complessiva.

Il risultato è uno dei modelli Mercedes-Benz con motore termico più efficienti del suo segmento, con un consumo combinato compreso tra 5,4 e 4,9 l/100 km e emissioni di CO₂ comprese tra 123 e 111 g/km, valori che corrispondono alle classi CO₂ D e C.

La nuova CLA si distingue non solo per le sue prestazioni ma anche per il design e l’esperienza di bordo. Proporzioni atletiche, una griglia del radiatore illuminata e un abitacolo tecnologicamente avanzato le conferiscono un carattere deciso e contemporaneo.

Grazie al nuovo Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) e alla quarta generazione del Mercedes-Benz User Experience (MBUX), che integra intelligenza artificiale sviluppata in collaborazione con Microsoft e Google, la CLA diventa ancora più intelligente, intuitiva e personalizzabile.

Con questa nuova ibrida a 48 volt, Mercedes-Benz segna un ulteriore passo avanti nel percorso verso una mobilità più sostenibile e intelligente, confermando il proprio impegno nell’innovazione e nell’eccellenza ingegneristica che da sempre caratterizzano il marchio della Stella.