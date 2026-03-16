Nuova gamma V6: puro piacere di guida per Audi Q5, A5 e A6

Audi rafforza la propria offerta di motorizzazioni ad alte prestazioni con il debutto della nuova gamma V6 di ultima generazione, progettata per coniugare prestazioni sportive, efficienza e piacere di guida. I nuovi propulsori a sei cilindri a V arrivano su modelli chiave della gamma come Audi Q5, Audi A5 e Audi A6, introducendo soluzioni tecnologiche avanzate e diversi livelli di elettrificazione. L’obiettivo è offrire un equilibrio ideale tra potenza, efficienza e dinamica di guida, mantenendo al centro uno dei layout motoristici più apprezzati dagli appassionati.

Alla base della strategia della casa dei quattro anelli c’è la convinzione che l’architettura V6 rappresenti ancora oggi una sintesi perfetta tra compattezza, efficienza e prestazioni. Rispetto a un quattro cilindri, il V6 garantisce una migliore cadenza di accensione e una maggiore fluidità di funzionamento. Al tempo stesso risulta più compatto di un sei cilindri in linea e più leggero rispetto a un V8, caratteristiche che favoriscono il posizionamento nel vano motore e contribuiscono a migliorare il bilanciamento e il baricentro della vettura.

La nuova famiglia di propulsori Audi spazia da 299 a 639 CV e combina alimentazioni benzina e Diesel con differenti livelli di sovralimentazione e di elettrificazione. Una scelta tecnica che permette di adattare la tecnologia V6 a modelli con vocazioni molto diverse tra loro, dalle versioni più efficienti alle varianti ad alte prestazioni firmate Audi Sport.

Tra le novità più significative della gamma spicca il V6 3.0 TFSI turbo a iniezione diretta della benzina, introdotto sulla nuova Audi S5 e destinato anche ad Audi SQ5 e Audi A6. Il propulsore eroga 367 CV tra 5.500 e 6.300 giri/min e una coppia massima di 550 Nm disponibile già da 1.700 giri/min, garantendo una risposta pronta e costante su un ampio arco di utilizzo. Prestazioni che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi per S5 e SQ5.

A rendere ancora più efficiente questo motore contribuisce il sistema mild-hybrid plus a 48 Volt, che integra un powertrain generator capace di fornire fino a 24 CV e 230 Nm aggiuntivi. Il sistema può supportare direttamente il motore termico e, in alcune condizioni come le manovre o le leggere pendenze, consentire anche brevi fasi di marcia elettrica. Grazie a questa tecnologia è possibile ridurre consumi ed emissioni fino a 0,74 l/100 km e 17 g/km di CO₂.

Audi continua a investire anche nel Diesel con il V6 3.0 TDI da 299 CV, una delle soluzioni tecnicamente più avanzate nel panorama della propulsione a gasolio. Questo motore introduce una configurazione inedita che combina turbocompressore tradizionale e compressore elettrico, entrambi gestiti dal sistema mild-hybrid plus a 48 Volt.

Il risultato è una risposta dell’acceleratore praticamente immediata, con 580 Nm di coppia disponibili già a 1.500 giri/min e costanti fino a 3.620 giri/min. Il compressore elettrico entra in funzione quando il turbocompressore non ha ancora raggiunto la pressione ottimale, eliminando quasi del tutto il turbo lag e garantendo accelerazioni molto rapide. Su Audi Q5 e Audi A6 questa tecnologia consente uno 0-100 km/h rispettivamente in 5,0 e 5,3 secondi, valori di riferimento per il segmento.

Al vertice della nuova gamma V6 si colloca il powertrain della nuova Audi RS 5, che segna un passaggio storico per Audi Sport diventando la prima plug-in hybrid ad alte prestazioni del marchio. Il sistema combina il V6 2.9 TFSI biturbo da 510 CV con un motore elettrico da 177 CV e 460 Nm integrato nel cambio automatico tiptronic a otto rapporti.

La potenza complessiva raggiunge 639 CV con una coppia di 825 Nm, valori che permettono alla RS 5 di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi, avvicinandosi alle prestazioni di modelli iconici come RS 6 Avant performance. Il sistema plug-in è alimentato da una batteria da 25,9 kWh, posizionata sotto il pianale del bagagliaio, e sfrutta il ciclo Miller per migliorare ulteriormente l’efficienza del motore termico.

Con la nuova gamma V6, Audi dimostra come elettrificazione e motori termici possano coesistere in modo efficace, offrendo livelli sempre più elevati di efficienza senza rinunciare al piacere di guida. L’introduzione di sistemi mild-hybrid evoluti, della doppia sovralimentazione Diesel e delle prime configurazioni plug-in ad alte prestazioni rappresenta un passo importante nel percorso del marchio verso una mobilità premium sempre più sostenibile e tecnologicamente avanzata.