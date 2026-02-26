Connect with us

Motori

Nuova Lexus ES: eleganza e tecnologia per una nuova era elettrificata

Published

La nuova generazione della Lexus ES segna un importante punto di svolta per il marchio di lusso giapponese. Questa berlina, da sempre simbolo di comfort e raffinatezza, viene ora reinterpretata per una nuova era di mobilità elettrificata, mantenendo però il suo stile distintivo e l’attenzione maniacale ai dettagli che da oltre 35 anni contraddistinguono Lexus.

La nuova ES sarà introdotta in Italia nella seconda metà del 2026 e sarà disponibile sia in versione completamente elettrica, sia Full Hybrid, in piena coerenza con l’approccio multi-tecnologico della casa automobilistica. L’obiettivo è offrire la soluzione più adatta alle diverse esigenze dei clienti, senza rinunciare ai valori fondamentali di eleganza, innovazione e piacere di guida.

Il progetto nasce dal concetto di “Clean Tech & Elegance”, una filosofia che unisce design funzionale e tecnologia avanzata con l’artigianalità raffinata tipica di Lexus. L’idea è creare una berlina che esprima la modernità della transizione elettrica, ma che conservi la purezza estetica e il lusso discreto che distinguono la gamma ES. Il Chief Designer di Lexus International, Yahiko Kumai, ha spiegato che il nuovo modello è stato sviluppato partendo da un concetto definito come design “super-ideale”, poi perfezionato per diventare una vettura concreta e armoniosa.

La nuova piattaforma Global Architecture (GA-K), riprogettata per accogliere i sistemi propulsivi elettrificati, ha consentito di ridefinire le proporzioni della berlina. Seguendo i principi del “golden ratio”, il team di progettazione ha raggiunto un equilibrio ideale tra passo, lunghezza, altezza e larghezza, ottenendo una silhouette elegante ma al tempo stesso spaziosa. “Trovare le proporzioni ottimali e una silhouette che esprimesse lo stile di una berlina era il nostro obiettivo principale”, ha dichiarato Kumai.

Frontalmente, la nuova ES mantiene la calandra a clessidra, simbolo del linguaggio stilistico Lexus. Il frontale appare più largo e basso, con parafanghi anteriori ribassati per enfatizzare il dinamismo del design. La nuova firma luminosa presenta una doppia forma a L, segno distintivo dei modelli elettrificati del marchio.

Il profilo laterale esprime un’eleganza dinamica: una sottile modanatura nera collega visivamente la parte anteriore e quella posteriore, riducendo otticamente l’altezza e slanciando la carrozzeria. Il risultato è una silhouette fluida e aerodinamica, con un abitacolo che si restringe verso la coda e una parte inferiore composta da superfici scolpite che conferiscono forza e movimento.

Il posteriore è uno degli elementi più curati del progetto. La morbida curvatura della sezione posteriore richiama la tradizione della ES, ma introduce una superficie ampia e dinamica inedita per una berlina. *“La linea che taglia il volume posteriore è una superficie dinamica senza precedenti su una berlina… Conferisce all’auto una silhouette incredibilmente solida,”* ha spiegato Kumai. Una barra luminosa continua integra il logo LEXUS e i gruppi ottici, migliorando non solo l’impatto visivo ma anche le prestazioni aerodinamiche.

All’interno, il principio “Clean Tech & Elegance” si concretizza in un ambiente moderno e ordinato, progettato per eliminare ogni “rumore visivo”. Lexus ha dato grande importanza ai comandi fisici, integrandoli con un design minimalista: gli “hidden switch” si illuminano solo quando necessari, offrendo un equilibrio tra estetica, ergonomia e sicurezza. La filosofia giapponese Omotenashi ispira ogni dettaglio, garantendo un’esperienza accogliente e intuitiva per chi guida.

Le soluzioni di illuminazione interna utilizzano nuove tecnologie di trasmissione della luce e materiali innovativi, come il film effetto bambù per i pannelli porta, capace di creare un effetto luminoso sincronizzato con l’ambiente dell’abitacolo. I sedili sono stati ridisegnati per offrire comfort e spazio, grazie a un design più sottile e alla suddivisione innovativa delle superfici imbottite.

L’organizzazione dell’abitacolo segue il principio Tazuna, che in giapponese significa “redini”, a simbolizzare l’armonia tra guidatore e vettura. Comandi e strumenti sono disposti in modo intuitivo, permettendo al conducente di mantenere costantemente il controllo con il minimo movimento. Il display digitale da 12,3 pollici si inserisce in una plancia asimmetrica, mentre i materiali di rivestimento morbidi e le luci dinamiche accentuano l’eleganza complessiva dell’interno.

Con la nuova ES, Lexus inaugura un capitolo che unisce innovazione elettrica, artigianalità e design. Ogni dettaglio, dal profilo aerodinamico esterno alla purezza dei comandi interni, è stato studiato per offrire un’esperienza di guida raffinata e contemporanea. Un equilibrio tra tradizione e futuro, tra lusso e tecnologia: la nuova era della berlina Lexus è appena cominciata.

