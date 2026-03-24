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Nuova Mercedes GLC elettrica: sostenibilità a 360° e emissioni ridotte di due terzi

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Mercedes-Benz accelera sulla sostenibilità e alza ulteriormente l’asticella nel segmento dei SUV premium con la nuova GLC elettrica, protagonista di una verifica ambientale a 360° che ne certifica le prestazioni lungo l’intero ciclo di vita. Il documento, validato da enti indipendenti, rappresenta un passo concreto verso la trasparenza e conferma l’impegno del costruttore tedesco nella decarbonizzazione della mobilità.

Il dato più rilevante riguarda la drastica riduzione dell’impatto ambientale: la nuova GLC elettrica consente di abbattere fino a due terzi delle emissioni di CO₂ rispetto all’attuale versione con motorizzazione tradizionale. Un risultato significativo, ottenuto grazie a un approccio sistemico che coinvolge ogni fase, dalla progettazione alla produzione fino al fine vita del veicolo.

Alla base di questo progresso c’è una strategia industriale orientata alla circolarità, con interventi mirati sui materiali più energivori. L’adozione di alluminio a basse emissioni di carbonio, l’ottimizzazione delle celle ad alta tensione e l’incremento dell’utilizzo di materiali secondari rappresentano elementi chiave di un modello produttivo sempre più sostenibile. In questo contesto, spicca anche la possibilità di scegliere il primo abitacolo vegano certificato al mondo, un’innovazione che risponde alla crescente attenzione dei consumatori verso soluzioni etiche e responsabili.

La sostenibilità della nuova GLC elettrica si riflette anche nella fase produttiva. Mercedes-Benz ha collaborato attivamente con i fornitori, concordando misure specifiche per la riduzione delle emissioni lungo la supply chain. Il risultato è una diminuzione complessiva del 23% delle emissioni di CO₂ durante la produzione per la versione GLC 400 4MATIC con tecnologia EQ, a dimostrazione di un approccio olistico che non si limita al prodotto finale ma coinvolge l’intero ecosistema industriale.

Con questa nuova generazione, la Mercedes-Benz GLC elettrica si conferma non solo come uno dei modelli più attesi nel panorama dei SUV di medie dimensioni, ma anche come un punto di riferimento in termini di sostenibilità e innovazione. Un modello che incarna la visione futura del brand, dove prestazioni, lusso e responsabilità ambientale convergono in un’unica direzione.

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