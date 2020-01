Nuova Peugeot e-208, reinterpretare la tecnologia 100% elettrica

Finora, gli automobilisti più scettici dei veicoli elettrici si sono concentrati sui presunti svantaggi per mettere in dubbio le possibilità offerte da questa tecnologia oggi sempre più attuale. Nuova PEUGEOT e-208 rappresenta un modo totalmente nuovo di interpretare questa tecnologia e lo fa mettendo sul piatto cinque zeri, con i quali intende aprire la strada ad una mobilità in cui eco sostenibilità e piacere di guida sono pienamente compatibili e, anzi, formano un inedito connubio tra due mondi apparentemente opposti.

Oltre ad offrire zero emissioni durante la guida, zero rumori e zero vibrazioni, zero odori e zero cambi di marcia, Nuova PEUGEOT e-208 si fa notare per un nuovo modo di vivere la tecnologia 100% elettrica, vissuta senza ansie o timori, grazie alla sua autonomia di 340 km (WLTP) e alle sue numerose modalità di ricarica della batteria da 50 kWh. Infine, ma non per importanza, è la vera regina delle città perché può parcheggiare gratuitamente in molti parcheggi e ha spesso libero accesso al centro.

Grazie al noleggio a lungo termine per privati Free2Move Lease People, ci si può mettere alla guida di Nuova PEUGEOT e-208 con circa 350 euro al mese, comprensivi di assicurazione RCA, polizza furto e incendio, manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutto incluso. Perché PEUGEOT 208 non si compra, si guida!

Nuova PEUGEOT e-208 coniuga il design dinamico e moderno che caratterizza la 208 di nuova generazione a un comportamento stradale e un’autonomia che ne fanno un punto di riferimento nel mondo delle auto con propulsione 100% elettrica. Rappresenta un’alternativa “zero emissioni” davvero appagante al volante ed in grado di coccolare i suoi occupanti con una guida silenziosa e una quasi totale assenza di vibrazioni; inoltre, comprende le funzioni di aiuto alla guida (ADAS) più avanzate oggi permesse dalla legge, quelle di livello 2. Rappresenta la massima espressione della filosofia “UNboring the Future” di PEUGEOT, in cui la eco sostenibilità e la tecnologia si sposano perfettamente col piacere di vivere l’auto, in tutti i suoi aspetti.

Ma Nuova PEUGEOT e-208 si distingue anche per 5 ZERI: zero emissioni durante la guida, zero rumori, zero vibrazioni, zero odori e zero cambi di marcia. Questi cinque zeri riassumono la nuova mobilità, eco sostenibile e rispettosa dell’ambiente, di cui è la pioniera è Nuova PEUGEOT e-208. L’assenza di emissioni, rumori, vibrazioni e odori associati alla combustione è sinonimo di veicolo 100% elettrico e nella nuova nata della Casa del Leone trovano la massima espressione, per un’esperienza di guida davvero unica. Inoltre, l’assenza di rapporti da inserire per muoversi nel traffico restituisce una guida senza cambi di marcia che possano interrompere la spinta del motore elettrico che eroga 136 CV (100 kW). Una spinta che trova conferma anche nei numeri, grazie al passaggio 0-100 km/h coperto in appena 8,1 secondi.

Questi cinque zeri permettono di sfruttare al massimo la batteria da 50 KWh di Nuova PEUGEOT e-208. Con un’autonomia di 340 Km, copre le esigenze quotidiane della maggioranza degli automobilisti, sia in città, finora habitat naturale dei veicoli elettrici, che nei tragitti fuori porta. La batteria da 50 kWh si caratterizza per la peculiarità di esser raffreddata a liquido e questo permette di ampliare il raggio di azione di Nuova e-208; con il sistema di ricarica rapida, infatti, può ricaricarsi anche dalle colonnine da ben 100 kW, arrivando all’80% in soli 30 minuti, il tempo di fare una pausa o bere un caffè.

Al volante, Nuova PEUGEOT e-208 adatta le sue prestazioni alle esigenze e ai gusti dell’automobilista grazie alle sue 3 modalità di guida, selezionabili da un pulsante presente sul tunnel centrale. Nei lunghi viaggi, la modalità ECO dà la priorità assoluta all’ottimizzazione dell’autonomia. Nella vita di tutti i giorni, la modalità NORMAL è pensata per offrire il massimo comfort bilanciando prestazioni con bassi consumi. Quando si vogliono esprimere al massimo le prestazioni, invece, la modalità SPORT permette di contare sul dinamismo di un’auto quasi sportiva, capace di accelerazioni perentorie e appaganti, come l’accelerazione 0-100 Km/h in 8,1 secondi. Tutti questi vantaggi e prestazioni sono disponibili senza limitazioni o compromessi in fatto di stile e design, comfort e abitabilità, ma anche capacità del bagagliaio. Rispetto alle versioni dotate di propulsori termici PureTech o BlueHDi nulla cambia, è sempre lei, la Nuova 208!

La transizione energetica con Nuova PEUGEOT e-208 è facile da vivere: la Casa del Leone ha creato il servizio Easy-Charge che permette di ricaricare la batteria del veicolo con la stessa facilità con cui si ricarica la batteria di uno smartphone. Sono disponibili varie soluzioni di ricarica a casa o sul posto di lavoro grazie alla consulenza di un partner riconosciuto quale Enel X, in grado di accompagnare il Cliente nella scelta migliore per la ricarica della propria e-208 attraverso l’installazione di una Wall Box che permette di ridurre drasticamente il tempo di ricarica della batteria, così da poter sfruttare tutte le potenzialità della nuova piccola di Casa PEUGEOT.

Infine, grazie al noleggio a lungo termine per privati proposto ai Clienti italiani da PEUGEOT in collaborazione con Free2Move Lease, ci si può mettere alla guida di Nuova PEUGEOT e-208 con circa 350 euro al mese, calcolati su un esempio con durata 36 mesi, 45 mila km totali ed un anticipo di 3.700 euro i.i. Un canone di utilizzo mensile che comprende anche assicurazione RCA, polizza furto e incendio, manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutto incluso. Perché PEUGEOT 208 non si compra, si guida!

