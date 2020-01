Nuova Renault Clio, city car più sicura del mercato secondo Euro NCAP

Nuova Renault Clio è stata designata da Euro NCAP la city car più sicura tra tutti i modelli testati dall’ente nel 2019 (con Audi A1). La best seller del Gruppo Renault aveva già ottenuto, a metà 2019, il massimo dei voti con risultati al top del mercato, considerando tutti i segmenti.

Basata sulla nuovissima piattaforma modulare dell’Alleanza CMF-B, Nuova Clio può contare su una scocca dalla struttura ottimizzata, su sedili rivisitati e fissaggi delle cinture di sicurezza studiati per garantire un contenimento ottimale a tutti gli occupanti, indipendentemente dalla loro altezza e dal posto che occupano, con pretensionatori pirotecnici e limitatori di carico. Renault è ambasciatore della tecnologia Fix4sure per l’ottimo contenimento degli occupanti, che consente di evitare l’effetto submarining. Inoltre, l’eccellente abitabilità di Nuova Clio permette di installare facilmente qualunque seggiolino per bambini disponibile sul mercato sui sedili anteriori e posteriori, sia con Isofix che con il sistema I-size, e di proteggere la testa dei passeggeri dei sedili posteriori in caso di urto laterale.

Nuova Clio può contare anche su una ricchissima dotazione di equipaggiamenti di serie: 6 airbag, ABS con assistenza alla frenata di emergenza, telecamera e radar (che abilitano l’assistenza al mantenimento della corsia, l’alert per il superamento dei limiti di velocità con riconoscimento della segnaletica stradale, l’alert distanza di sicurezza e la frenata di emergenza), Cruise Control, alert per cintura di sicurezza non allacciata (anche per i sedili posteriori) e chiamata di emergenza in caso di incidente. Inoltre, la visibilità è massimizzata, grazie ai proiettori anteriori Full LED di serie, all’accensione automatica delle luci e al retrovisore interno elettro-fotocromatico.

Nuova Clio, city car versatile, propone quindi, su tutta la gamma, il meglio della sicurezza, riaffermando il know-how di Renault in materia di sicurezza per tutti gli occupanti e gli utenti della strada. Con un design rinnovato, un contenuto altamente tecnologico e tutte le sue innovazioni, Nuova Renault Clio inaugura la nuova era della strategia prodotto del Gruppo Renault e offre il meglio della sicurezza all’auto francese più venduta nel mondo.

