Nuova Suzuki S-Cross Hybrid: la nostra prova su strada

Dopo un debutto nel 2013 e un restyling nel 2018, la Suzuki S-Cross si presenta in una veste completamente rinnovata, segnando l’arrivo della sua nuova generazione. L’evoluzione del SUV compatto giapponese non si limita al design, ma abbraccia un significativo aggiornamento dei contenuti tecnologici. La nuova Suzuki S-Cross Hybrid punta a conquistare il mercato con ADAS per la guida autonoma di Livello 2, mantenendo al contempo le apprezzate dimensioni e la flessibilità di scelta tra diverse opzioni di cambio e trazione. Abbiamo avuto l’opportunità di testare la vettura nell’allestimento TOP+, scoprendo un mix interessante di tradizione e innovazione.

Esteticamente, la nuova Suzuki S-Cross non stravolge il suo predecessore, mantenendo un design sobrio e classico. Tuttavia, il frontale è stato leggermente rivisto, con una nuova protezione nera che incornicia la targa e una mascherina ridisegnata, ora caratterizzata da un listello cromato che congiunge i gruppi ottici. Nuovi anche i cerchi in lega dal disegno inedito, mentre uno spoiler più pronunciato sopra il lunotto posteriore contribuisce a migliorare l’aerodinamica. Nel complesso, l’evoluzione stilistica è discreta ma efficace nel rinfrescare l’immagine del modello.

L’abitacolo della nuova S-Cross Hybrid presenta un ambiente interno aggiornato. La plancia è stata oggetto di un restyling che introduce un inserto in ecopelle nella zona frontale del passeggero, elevando la qualità percepita. La strumentazione ora include un pratico display a supporto dei quadranti analogici, mentre al centro della plancia spicca un moderno schermo touch da 9 pollici che ospita un sistema multimediale completo e aggiornato con una nuova interfaccia intuitiva. Il sistema infotainment offre tutte le funzionalità essenziali, tra cui Apple CarPlay (anche wireless), Android Auto, connettività Bluetooth per chiamate e streaming audio, e riconoscimento vocale. Il sistema è inoltre in grado di monitorare e visualizzare i dati relativi alla condotta di guida, fornendo informazioni su consumi, autonomia, gestione del sistema ibrido e avvisi. Non mancano l’integrazione con la videocamera posteriore e il sistema di telecamere a 360° con visione bird eye, offrendo una visualizzazione sintetica esterna e interna per facilitare le manovre.

L’abitacolo della Suzuki S-Cross Hybrid si conferma spazioso e accogliente per cinque adulti, garantendo un buon livello di comfort sia per i passeggeri anteriori che per chi siede sul divano posteriore. Quest’ultimo è dotato di regolazione su due livelli di inclinazione degli schienali, permettendo di trovare sempre la posizione di seduta ottimale. Numerosi vani portaoggetti, di diverse dimensioni, offrono praticità per riporre oggetti di vario genere. Apprezzabile anche la capacità di carico del bagagliaio, che varia da un minimo di 430 litri fino a un massimo di 1.260 litri con i sedili posteriori abbattuti, offrendo una buona versatilità per le esigenze quotidiane e per i viaggi.

L’allestimento TOP+ da noi provato vanta una dotazione particolarmente completa, che include cerchi in lega 17″ BiColor, Videocamera a 360°, sedili riscaldabili rivestiti in materiali pregiati, sistema multimediale con schermo touch da 9″, navigatore integrato, connettività Apple CarPlay wireless e un sistema audio a 5 altoparlanti.

Sotto il cofano, la nuova Suzuki S-Cross Hybrid adotta un efficiente propulsore ibrido leggero a 48 V, che abbina un motore a benzina 1.4 BoosterJet a 4 cilindri e 16 valvole capace di erogare una potenza massima di 129 CV e 235 Nm di coppia. Il motore elettrico, che funge da generatore e starter, è in grado di fornire un surplus di potenza di 13,6 CV quando la batteria a 48 V è sufficientemente carica.

A livello di prestazioni, il propulsore si dimostra pronto e reattivo, beneficiando della spinta aggiuntiva offerta dall’unità elettrica in fase di accelerazione. Il comfort di bordo è elevato: a velocità costante, la rumorosità del motore è appena percettibile, e anche i fruscii aerodinamici rimangono contenuti.

Il listino prezzi della Suzuki S-Cross parte da 27.990,00 euro per la versione Top con cambio manuale e trazione anteriore, raggiungendo i 32.590 euro per l’allestimento TOP+ con trazione integrale 4WD ALLGRIP. La nuova Suzuki S-Cross Hybrid si propone come un’opzione interessante per chi cerca un SUV compatto, spazioso, tecnologicamente aggiornato e con la possibilità di trazione integrale, il tutto con un occhio all’efficienza grazie al sistema mild-hybrid.