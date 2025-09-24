Connect with us

Motori

Nuova Toyota Corolla Cross: SUV dal design raffinato con un carattere sportivo

Published

Toyota ha presentato la sua nuova Corolla Cross, un SUV che combina praticità familiare, tecnologie avanzate ed efficienza ibrida con un design contemporaneo e un carattere da vero SUV. Dal lontano 1966, oltre 55 milioni di Toyota Corolla hanno percorso le strade di tutto il mondo, rendendola l’auto più venduta e un simbolo di affidabilità. La nuova Corolla Cross intende proseguire questa eredità con importanti aggiornamenti.

La nuova Corolla Cross è dotata del sistema ibrido di quinta generazione di Toyota, estendendo le possibilità di guida con la modalità AWD-i Snow Extra, che promette un controllo senza compromessi su superfici ghiacciate. Questa innovazione impiega la distribuzione della coppia tra asse anteriore e posteriore per migliorare stabilità e controllo, soprattutto in condizioni di scarsa aderenza.

Tra le novità più rilevanti della nuova Corolla Cross, all’interno del suo line-up debutta per la prima volta l’allestimento GR SPORT, che porta in dote una guida più reattiva, agile e coinvolgente, arricchita da dettagli estetici distintivi.

Il design esterno della Corolla Cross è stato rivisitato con un approccio stilistico “Urban Active”. Una griglia anteriore a nido d’ape, fari ridisegnati con tecnologia LED e cerchi in alluminio da 18 pollici caratterizzano il look moderno del SUV. Gli interni, invece, offrono un ambiente raffinato con una console centrale ridisegnata per migliorare praticità e comfort. I nuovi materiali per i sedili e l’illuminazione d’ambiente valorizzano ulteriormente l’esperienza a bordo.

In linea con i valori chiave di Toyota – Qualità, Durata e Affidabilità – la nuova Corolla Cross offre un pacchetto multimediale di serie, con un touchscreen ad alta definizione da 10,5 pollici e una strumentazione completamente digitale presente su tutte le versioni. La sicurezza è garantita dal sistema Toyota T-Mate, che integra la terza generazione di Toyota Safety Sense con aggiornamenti over-the-air.

La nuova Corolla Cross sarà disponibile nelle concessionarie europee a partire dall’estate 2025, con il debutto della versione GR SPORT previsto per l’autunno successivo. Con un equilibrio tra innovazione tecnologica ed elegante design urbano, la Corolla Cross si presenta come una scelta ideale per chi cerca versatilità e stile in un SUV moderno.

