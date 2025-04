Nuovo Renault Austral: design incisivo, miglior comfort ed efficienza ibrida

Commercializzato dal 2022, Renault Austral si conferma un SUV compatto e versatile, perfetto sia per la guida quotidiana che per i lunghi viaggi. Con un design completamente rinnovato, tecnologie all’avanguardia e motorizzazioni ibride efficienti, il nuovo Austral si posiziona come punto di riferimento nel segmento C, affiancando modelli come Renault Espace e Renault Rafale.

Il nuovo Renault Austral si distingue per un’estetica rinnovata e moderna, in linea con il linguaggio stilistico dei modelli Renault più recenti. Il frontale è stato completamente ridisegnato, con un cofano più scolpito, una calandra imponente arricchita da dettagli 3D e fari a LED Adaptive Vision. Al posteriore, i nuovi gruppi ottici si ispirano al tangram e creano un effetto visivo futuristico.

Le colorazioni disponibili includono Grigio Scisto lucido, Nero Étoilé, Bianco Nacré e Rosso Passion, con l’aggiunta delle nuove tonalità Blu Oltremare e Bianco Nacré satinato. La versione Esprit Alpine offre dettagli esclusivi come la griglia Ice Black e i cerchi da 20” Altitude.

L’abitacolo di Nuovo Renault Austral è stato progettato per garantire il massimo comfort. I nuovi sedili anteriori offrono un migliore supporto laterale e sono disponibili in rivestimenti riciclati al 98%. L’insonorizzazione è stata ottimizzata grazie a nuove guarnizioni e vetri stratificati (nella versione Esprit Alpine), garantendo una silenziosità di bordo superiore.

Una delle principali innovazioni è il sistema di riconoscimento del conducente, che grazie a una telecamera integrata regola automaticamente le impostazioni personalizzate, come posizione del sedile, preferenze multimediali e regolazioni degli specchietti. I dati sono salvati esclusivamente a bordo del veicolo, garantendo sicurezza e privacy.

Renault Austral offre una guida dinamica e reattiva, grazie a motorizzazioni ibride efficienti. La versione Full Hybrid E-Tech 200 cv con trasmissione automatica multimode garantisce un rapporto ottimale tra potenza, consumi e comfort.

Il sistema 4Control Advanced migliora l’agilità del veicolo, mentre i 32 sistemi ADAS di ultima generazione assicurano il massimo livello di sicurezza. L’abitacolo è inoltre arricchito dal sistema OpenR Link con Google integrato, che include assistente vocale, Google Maps e oltre 50 app disponibili.

La versatilità di Renault Austral si riflette in un’abitabilità superiore per il segmento C. La panchetta posteriore scorrevole su 16 cm consente di ottimizzare lo spazio tra passeggeri e bagagliaio, che offre un volume di carico fino a 1.761 litri (con motore Mild Hybrid 160 cv). L’apertura motorizzata del portellone facilita ulteriormente il carico e lo scarico.

Renault Austral è disponibile in tre allestimenti distinti: Evolution, con cerchi da 18” e interni curati, Techno, che aggiunge barre da tetto cromate e il Safety Pack, Esprit Alpine, per un look sportivo con cerchi da 20” e dettagli esclusivi come Alcantara e pedaliera in alluminio.

Grazie a un design sofisticato, tecnologie innovative e motorizzazioni efficienti, il nuovo Renault Austral si posiziona come una delle migliori scelte nel segmento C. Versatile, connesso e sicuro, è il SUV ideale per chi cerca un’esperienza di guida premium senza rinunciare all’efficienza. Renault Austral sarà disponibile in tutta Europa entro l’estate 2024.