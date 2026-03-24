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Nuovo Toyota Land Cruiser 250: due anime, una leggenda che si rinnova

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Con oltre ottant’anni di storia alle spalle, il Toyota Land Cruiser continua a reinventarsi senza perdere la propria essenza. La nuova gamma Land Cruiser 250 introduce due versioni di punta – Icon e Premium – concepite per offrire esperienze differenti ma complementari, unendo spirito off-road e comfort quotidiano. Il lancio europeo è previsto per la primavera 2026.

Il Land Cruiser 250 rappresenta l’evoluzione di un mito che ha costruito la sua fama su affidabilità e robustezza, qualità che lo hanno reso celebre come il veicolo “che ti porterà ovunque e ti riporterà indietro sano e salvo”. In questa nuova generazione, Toyota rinnova profondamente il suo SUV combinando tradizione e innovazione, aggiornando la gamma per rispondere alle esigenze di clienti che cercano autentiche prestazioni in fuoristrada, ma anche a chi privilegia comfort e tecnologia.

La versione Icon è pensata per gli appassionati di guida off-road impegnativa. Si distingue per i caratteristici fari rotondi, le barre portatutto sul tetto e una nuova vernice metallizzata esclusiva, lo Smoky Blue. È equipaggiata con cerchi in lega da 18 pollici e include una serie di soluzioni tecniche progettate per affrontare ogni terreno: dal differenziale posteriore autobloccante al meccanismo di disconnessione della barra stabilizzatrice che consente maggiore articolazione delle ruote su superfici irregolari. A questi si aggiungono i sistemi Downhill Assist Control e Crawl Control, insieme al monitor Multi-Terrain e al Panoramic View Monitor che offrono al conducente una visione totale dell’ambiente circostante.

All’interno, la versione Icon adotta un display digitale e un touchscreen da 12,3 pollici, il sistema multimediale Toyota Smart Connect +, il sedile del conducente regolabile elettricamente e una console posteriore refrigerata, per un comfort impeccabile anche nei viaggi più lunghi.

La versione Premium interpreta invece il Land Cruiser come un’esperienza di guida elegante e sofisticata. Offre sedili in pelle riscaldabili e ventilati sia anteriori che posteriori, controllabili elettricamente, con un impianto audio JBL Premium a 14 altoparlanti. Sono previsti anche l’head-up display, lo specchietto retrovisore digitale e il tetto apribile di serie. In questo allestimento, il differenziale posteriore autobloccante è sostituito da un sistema Torsen® a slittamento limitato, ideale per offrire una guida più fluida anche nelle condizioni più difficili. A richiesta si possono aggiungere il tetto panoramico e la configurazione a sette posti, rendendo la Premium perfetta anche per l’utilizzo familiare.

Entrambe le versioni sono equipaggiate con volante riscaldato, climatizzatore bi-zona e selettore della modalità di guida, elementi che consentono al conducente di adattare il veicolo alle diverse condizioni stradali. Come optional, è disponibile anche una nuova tinta metallizzata, l’Aura Black, che aggiunge un ulteriore tocco di esclusività alla gamma.

Il cuore della nuova generazione è rappresentato dal motore Hybrid 48V di Toyota, una tecnologia mild hybrid introdotta nel 2025. Questo sistema elettrificato garantisce maggiore fluidità e comfort di marcia senza compromettere le eccezionali capacità off-road del Land Cruiser. Toyota sottolinea che il propulsore è stato sviluppato “senza alcuna riduzione delle prestazioni o delle capacità all-road”, confermando la fedeltà alla filosofia del marchio.

Con questa nuova gamma, Toyota punta a consolidare la leggendaria reputazione del Land Cruiser come SUV capace di coniugare affidabilità, potenza e versatilità, proiettando un’icona dell’automobilismo nel futuro della mobilità elettrificata. La nuova linea Land Cruiser 250 sarà disponibile per l’ordine nei mercati europei dalla primavera 2026, pronta a riaffermare il ruolo del modello come punto di riferimento nel panorama dei fuoristrada di lusso.

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