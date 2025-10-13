Nuovo Toyota RAV4 Hybrid 2025: innovazione e design per un’icona dei SUV

Connect with us

La Toyota ha ufficialmente dato il via alle vendite della sesta generazione del leggendario RAV4, un SUV che ha rivoluzionato il mercato e che oggi si presenta con un design completamente rinnovato e un’innovativa tecnologia all’avanguardia. Con oltre 15 milioni di unità vendute in più di 180 paesi, il RAV4 continua a essere un punto di riferimento nel settore.

Oggi, il nuovo RAV4 2025 si prepara a ridefinire i canoni del moderno SUV, offrendo elevate prestazioni, efficienza e un’esperienza di guida sempre più connessa e sicura grazie al Toyota Safety Sense 4 di ultima generazione. Le vendite includono le versioni Full Hybrid e Plug-in Hybrid. Entrambe le varianti promettono una guida efficiente, fluida e rispettosa dell’ambiente.

Design audace e capacità off-road caratterizzano il nuovo modello, ispirato a tre obiettivi principali: Big Foot, Lift-up e Utility. La carrozzeria scolpita, il nuovo paraurti e la griglia integrata con fari a LED a forma di C, distintivi della firma Toyota, delineano un design deciso e robusto.

L’interno del nuovo RAV4 è pensato per coniugare ergonomia, comfort e tecnologia. La console include un ampio display touch da 12,9 pollici, centro nevralgico dell’innovativo sistema di infotainment MM24 con software Arene, in grado di trasformare l’esperienza di guida in un viaggio intuitivo e connesso.

Le nuove funzionalità includono una rinnovata integrazione digitale con servizi connessi come Peace of Mind, Digital Key e Smart Car, che saranno gratuiti per un anno e disponibili su tutte le versioni. Inoltre, il SUV è dotato di una rete senza precedenti di dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di frenata automatica potenziato, un Blind Spot Monitor avanzato e un sistema di autoparcheggio all’avanguardia.

Il nuovo RAV4 2025 sarà presentato in anteprima nazionale il 23 ottobre al Salone dell’Auto e Moto d’Epoca di Bologna, con un prezzo di lancio a partire da 42.800 euro.

