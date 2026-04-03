OMODA & JAECOO accelera a marzo: crescita e quota in aumento

OMODA & JAECOO consolida la propria posizione nel mercato automobilistico italiano registrando una performance di rilievo nel mese di marzo. Con 3.651 immatricolazioni, in aumento del 269,5% rispetto allo stesso mese del 2025, il brand sino-coreano mostra una crescita ben superiore alla media del mercato nazionale, che si è attestato su un incremento del 7,6% con 186.688 veicoli complessivamente immatricolati.

All’interno di questo risultato, Omoda e Jaecoo si confermano due pilastri complementari della strategia del gruppo. Omoda ha consegnato 2.230 vetture, sestuplicando il volume del marzo 2025, mentre Jaecoo ha totalizzato 1.421 unità, +131,8% rispetto al precedente esercizio. Il bilanciamento tra i due marchi si traduce in una quota di mercato complessiva che raggiunge l’1,96%, segno di una presenza in costante consolidamento.

Particolarmente significativi sono i numeri nel canale privati, ritenuto strategico per la crescita del brand nel nostro Paese. A marzo OMODA & JAECOO ha registrato 2.284 immatricolazioni su un totale di 82.831 veicoli venduti ai privati. Anche in questo segmento si evidenzia una distribuzione equilibrata con 1.548 vetture Omoda e 736 Jaecoo, corrispondenti a una quota di mercato del 2,76%.

L’andamento positivo non si limita a marzo ma risulta confermato anche nei dati cumulativi del primo trimestre dell’anno. Da gennaio a marzo 2026, OMODA & JAECOO ha raggiunto 9.251 immatricolazioni totali, di cui 6.219 nel solo canale privati, per una quota del 2,39%. Dati che riflettono un progressivo rafforzamento della rete e della fiducia dei clienti, a testimonianza della crescente solidità del marchio.

Questa accelerazione è sostenuta da una gamma rinnovata che combina design, tecnologia e sostenibilità. Le proposte OMODA & JAECOO si distinguono per l’impiego di soluzioni ibride avanzate, come il sistema Super Hybrid, e motorizzazioni elettriche che affiancano i modelli a combustione tradizionale, offrendo così un portafoglio adatto a diverse esigenze di mobilità.

I risultati ottenuti a marzo evidenziano il rapido sviluppo del brand in Italia, sostenuto da una strategia orientata all’innovazione e alla crescita sostenibile. La traiettoria di espansione intrapresa nei mesi scorsi conferma il ruolo di OMODA & JAECOO come protagonista emergente nel panorama automotive, capace di guadagnare terreno in un contesto competitivo e in continua evoluzione.

Con la produzione che a livello globale supera i 2,4 milioni di vetture e più di un milione destinato all’esportazione, OMODA & JAECOO, marchio del gruppo Chery, prosegue così la propria ascesa sul mercato italiano. Un percorso che sembra destinato a rafforzarsi ulteriormente nei prossimi mesi, accompagnato da una costante attenzione alle tecnologie di nuova generazione e alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla qualità e all’innovazione.