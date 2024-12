OMODA & JAECOO inaugura il più grande magazzino di ricambi auto cinese in Medio Oriente

Ieri a Dubai, è stato inaugurato il Centro di Distribuzione Ricambi OMODA & JAECOO Middle East, il primo centro di stoccaggio regionale integrato del marchio e il più grande magazzino di ricambi auto cinese in Medio Oriente. Con una superficie di 12.000 metri quadrati, questo centro logistico è strategico e migliora notevolmente l’efficienza e la copertura della fornitura di ricambi.

Il centro dispone di oltre 20.000 referenze e garantisce un tasso di evasione degli ordini del 95%, soddisfacendo pienamente le esigenze post-vendita per la manutenzione e la riparazione. Inoltre, per gestire efficacemente il magazzino, OMODA & JAECOO ha implementato un moderno sistema di gestione logistica wireless WMS (Warehouse Management System), che permette una visibilità in tempo reale degli inventari e dei movimenti per ottimizzare lo stoccaggio.

Inoltre, per garantire una consegna rapida ed efficiente dei ricambi agli utenti globali, OMODA & JAECOO sta stabilendo una solida cooperazione con importanti società di logistica come JD.com e Kuehne + Nagel. Il marchio intende creare cinque grandi centri di distribuzione di ricambi a livello globale per soddisfare le esigenze personalizzate dei diversi mercati regionali.

Il Centro di Distribuzione Ricambi OMODA & JAECOO Middle East rappresenta dunque un passo significativo per il marchio cinese nel mercato mediorientale, evidenziando la sua dedizione e capacità di innovazione nella gestione della catena di approvvigionamento e distribuzione.