OMODA & JAECOO verso un milione di vetture e presenta il Virtual Parking Driver a Pechino

OMODA & JAECOO celebra tre anni di attività segnati da una crescita senza precedenti: il marchio del Gruppo Chery ha superato le 900.000 vetture vendute in soli tre anni, operando in 64 mercati internazionali e posizionandosi tra i protagonisti più dinamici dell'industria automobilistica globale.

Al prossimo Salone dell'Auto di Pechino, il brand si prepara a raggiungere il traguardo simbolico di un milione di unità, ponendo l'accento sulle soluzioni tecnologiche e una visione internazionale che hanno segnato il percorso di espansione del marchio. La rapida ascesa di OMODA & JAECOO si fonda su basi industriali e tecniche solide, alimentate da una strategia di ricerca e sviluppo che ha portato alla creazione del sistema SHS Super Hybrid, capace di rispondere alle esigenze normative e operative di Europa, Sud-Est asiatico e America Latina. Grazie a una piattaforma che integra plug-in hybrid e full hybrid, il brand punta su elevate prestazioni, efficienza e autonomia estesa, consolidando la propria offerta nei segmenti più esigenti.

In Europa, OMODA & JAECOO si è già imposto in 16 Paesi con oltre 220.000 unità vendute e, in soli nove mesi, ha superato il 2% di quota nel Regno Unito, entrando nella top ten delle vendite in appena 17 mesi. L'arrivo nei mercati chiave di Francia e Germania promette un ulteriore rafforzamento della presenza europea.

Non solo prodotti innovativi, ma anche una rete di relazioni, supply chain e servizi, sviluppata rapidamente grazie a partnership locali strategiche. In Spagna, secondo la ricerca VCON 2025, OMODA & JAECOO si è distinto come il marchio più riconosciuto dalla rete distributiva locale, con un livello di soddisfazione dealer di 9,9 su 10. Marginalità solide e post-vendita capillare si sommano alla competitività del sistema SHS Super Hybrid.

L'impegno di OMODA & JAECOO va oltre il business, con una chiara visione di responsabilità sociale. Secondo la filosofia In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere, il marchio è protagonista di iniziative ESG in diversi Paesi europei: dalla collaborazione con Plant a Tree ai progetti con LifeGate in Italia, fino al sostegno della IUCN per la tutela delle praterie di Posidonia del Mediterraneo.

Il brand guarda già oltre la semplice produzione automobilistica, accelerando nella trasformazione tecnologica. Nel 2025 sono stati fatti importanti progressi su guida intelligente, smart cockpit e nuove energie, grazie anche alla piattaforma Chery. In questo processo si inserisce anche Mornine, il robot umanoide sviluppato con AiMOGA e già utilizzato in oltre 30 Paesi per accoglienza, assistenza e interazione nei concessionari.

Tra le principali novità in arrivo spicca il debutto mondiale del sistema VPD Virtual Parking Driver. Questa innovativa tecnologia di parcheggio intelligente, che verrà svelata in anteprima al Salone di Pechino, offrirà ad ospiti e addetti ai lavori la possibilità di testare dal vivo le sue funzionalità all'avanguardia. Il VPD promette di rendere il parcheggio intelligente una comodità standard per gli utenti di tutto il mondo, grazie a un'esperienza di guida superiore, sicurezza e praticità nella gestione delle manovre quotidiane.

Con il traguardo del milione di unità sempre più vicino, OMODA & JAECOO conferma la sua evoluzione da marchio automobilistico in crescita a player tecnologico globale, dimostrando una capacità innovativa sempre più spinta sia sul fronte industriale sia su quello della responsabilità sociale.