Opel in Italia registra un gennaio con tendenza positiva

Il 2020 è iniziato con soddisfazione per Opel in Italia grazie a risultati di vendite in crescita di quota rispetto al cumulato del 2019. Infatti la quota raggiunta dal costruttore tedesco a gennaio è stata pari al 5,06% a fronte della quota del 5,04% con cui ha chiuso il 2019.

Il rinnovamento del suo modello più iconico, la Opel Corsa, ha ricevuto immediatamente il grande apprezzamento dei clienti italiani che hanno decretato l’ingresso diretto nella Top Ten delle vetture più vendute in Italia, al 7° posto.

La nuova generazione di Opel Corsa, la sesta, dopo 37 anni dal lancio della prima generazione nel 1982, continua a far battere il cuore del bel Paese oltre che agli esperti di settore che l’hanno premiata con il prestigioso titolo di “Best Buy Car of Europe in 2020” dalla giuria di AUTOBEST, composta da giornalisti internazionali provenienti da 31 Paesi. Il gradimento si deve alla sua efficienza unita alla funzionalità in un design sportivo. Inoltre i clienti italiani e la stampa internazionale hanno mostrato di apprezzare molto le tecnologie innovative rese finalmente accessibili a tutti. La nuova Opel Corsa è più leggera, più aerodinamica, con motori e cambi avanzati e offre spazio comodo per cinque persone con i loro bagagli in dimensioni esterne compatte.

Opel Corsa ha così registrato una crescita del +36% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Notevole la crescita dei SUV Opel, quelli caratterizzati dalla lettera X nel nome. Opel Crossland X ha immatricolato il 42% in più di unità rispetto a gennaio 2019 in virtù del gradimento dei clienti italiani che hanno mostrato di apprezzare il grande spazio flessibile interno per questo modello che ha raccolto l’eredità di Opel Meriva, un riferimento del passato.

Opel Grandland X ha registrato il miglior incremento percentuale segnando un +52% rispetto a gennaio 2019. Dotato di linee moderne, eleganti e sportivamente dinamiche, fascino offroad e seduta rialzata per un’eccellente visibilità, numerose tecnologie avanzate, tanto spazio e comfort per cinque passeggeri amanti dell’avventura e elementi di sicurezza ai massimi livelli, Opel Grandland X ha dimostrato di possedere tutte le qualità che i clienti apprezzano per competere in un segmento così vitale come quello dei SUV. L’introduzione nel mercato alla fine di gennaio della versione Opel Grandland X Hybrid4 a trazione integrale la vede già sul podio delle vetture con motore termico più elettrico ricaricabile, anche prima che l’offerta venga arricchita della versione a due ruote motrici, che renderà in primavera ancora più accessibile a tutti il mondo dell’elettrificazione Opel.

