Opel porta la Corsa GSE Vision Gran Turismo alla Milano Games Week 2025

Published

Opel annuncia la sua partecipazione alla Milano Games Week & Cartoomics 2025, in programma dal 28 al 30 novembre presso Fiera Milano (Rho). La casa automobilistica tedesca sarà presente con uno stand interamente dedicato, dove il pubblico potrà ammirare per la prima volta in Italia, in un evento aperto al pubblico, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Il concept, simbolo dell’innovazione del marchio, promette di attirare gli appassionati di auto, design e gaming.

Al centro dell’area espositiva, la Corsa GSE Vision Gran Turismo sarà affiancata da un ricco programma di attività. I visitatori potranno partecipare al GSE Time Attack Tournament, un torneo di gaming a iscrizione libera ambientato in *Gran Turismo 7*, il celebre simulatore di guida per PlayStation 4 e PlayStation 5. I giocatori avranno l’opportunità di mettersi alla guida virtuale della concept car e di sfidarsi nella modalità Time Attack, con premi dedicati ai partecipanti più rapidi.

Oltre al torneo, lo stand Opel offrirà talk e workshop esclusivi, realizzati in collaborazione con la redazione italiana di *Motor1.com* e con il designer Victor Uribe Chacon, responsabile del design della Corsa GSE Vision Gran Turismo. Gli incontri, previsti sabato 29 e domenica 30 novembre alle ore 12:15, approfondiranno la storia del marchio Opel, la filosofia dietro i suoi prototipi e le sfide creative che accompagnano lo sviluppo di un progetto così ambizioso.

Presentata all’IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera, la Corsa GSE Vision Gran Turismo ridefinisce il concetto di sportività elettrica. Il modello nasce all’interno del programma *Vision Gran Turismo* e mostra un design futuristico e prestazioni straordinarie: due motori elettrici da 350 kW ciascuno, uno per asse, per una potenza complessiva di 588 kW (800 CV) e una coppia massima di 800 Nm. Questo permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,0 secondi e una velocità massima di 320 km/h.

La Milano Games Week & Cartoomics rappresenta da anni il punto di riferimento nazionale per la cultura pop. Nata nel 2011 e frutto della fusione tra due storiche manifestazioni — la Games Week e Cartoomics — l’iniziativa riunisce gli appassionati di videogiochi, fumetti, eSports e intrattenimento digitale. L’edizione 2024 ha superato i 125 mila visitatori e l’edizione 2025 promette di confermare questa crescita, con padiglioni tematici e un’offerta sempre più diversificata.

La presenza di Opel all’evento conferma la volontà del marchio di rafforzare il legame tra innovazione automobilistica, design e cultura videoludica. Con la Corsa GSE Vision Gran Turismo, la casa tedesca non solo porta la sua visione del futuro della mobilità elettrica sulla pista virtuale, ma la trasforma anche in un’esperienza diretta e interattiva per il pubblico, unendo il fascino dell’automotive alle emozioni del gaming competitivo.

