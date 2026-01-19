Connect with us

OTW by Vans x Parra: l’iconica Old Skool 36 di Vans viene reinterpretata da Parra

Published

La nuova OTW by Vans x Parra Old Skool 36 segna un punto d’incontro unico tra arte contemporanea e cultura skate. La storica silhouette Old Skool 36 di Vans viene reinterpretata dall’artista olandese Parra, che torna alle proprie origini nel mondo dello skateboarding attraverso un progetto che fonde estetica, creatività e tradizione artigianale.

Il legame tra Vans e Parra nasce nei primi anni ’90, quando l’artista era ancora uno skater sponsorizzato. Oggi, la collaborazione chiude simbolicamente il cerchio con un modello che unisce materiali premium, audacia visiva e rispetto per la storia del marchio. “Una silhouette classica vista attraverso la lente distintiva dell’artista, che fonde arte e tradizione skate con materiali stratificati e artigianato di alta qualità.”

La OTW by Vans x Parra Old Skool 36 si distingue per un design essenziale ma ricco di dettagli. La tomaia in pelle scamosciata si abbina a un color block ondulato e a dettagli asimmetrici che riflettono lo stile giocoso e surreale di Parra. Le etichette personalizzate sulla linguetta presentano una tipografia originale, mentre le solette asimmetriche riportano la frase “Don’t forget to skate in these.”

Sul piano tecnico, Vans conferma la propria identità skate garantendo il massimo comfort grazie alle solette Sola Foam ADC, abbinate a una suola vulcanizzata e alla tradizionale suola waffle. Il modello è completato da un foxing opaco e da rinforzi personalizzati sul tallone, elementi che esaltano la cura del dettaglio e la solidità costruttiva.

La collaborazione, tuttavia, non si ferma alle calzature. Parra amplia l’universo creativo del progetto con un video autoprodotto che offre uno sguardo intimo sul suo processo artistico. L’opera visiva diventa un’estensione naturale della sua estetica, capace di tradurre in immagini la narrazione della collezione.

Lanciata come parte del concept OTW by Vans, questa collezione rappresenta la piattaforma più ambiziosa del brand, nata per celebrare l’impatto dello skateboarding sulla cultura contemporanea. Attraverso collaborazioni con artisti, designer e innovatori, OTW by Vans mira a spingere i limiti del design e a creare esperienze autentiche e significative.

Parra, nato nel 1976 ad Amsterdam, è noto per le sue figure surreali dai toni accesi e per una capacità unica di unire umorismo, astrazione e identità visiva. Le sue opere, esposte in musei e collezioni internazionali, raccontano una visione creativa che si traduce perfettamente nella collaborazione con Vans, dove l’arte incontra la funzionalità e il movimento dello skate.

Le OTW by Vans x Parra Old Skool 36 saranno disponibili dal 22 gennaio, rappresentando non solo una reinterpretazione di una sneaker iconica ma anche un manifesto della continua evoluzione tra arte, cultura e sport.

