PAC-MAN celebra 45 anni con nuovi giochi e collaborazioni iconiche

Bandai Namco Entertainment Europe festeggia il 45° anniversario di PAC-MAN con una serie di annunci entusiasmanti che celebrano l’impatto duraturo di questo iconico videogioco nel mondo della cultura pop. Uscito per la prima volta nel 1980, PAC-MAN è divenuto un simbolo di divertimento e innovazione, penetrando diversi media e generi.

In occasione di questo anniversario, viene presentato SHADOW LABYRINTH, un platform d’azione ed esplorazione in 2D ambientato in un oscuro mondo fantascientifico. Ispirato a PAC-MAN e ad altre leggende dell’era arcade, il gioco prenderà vita su PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ e PC tramite Steam®, con un’uscita prevista per il 18 luglio 2025. Sarà inoltre disponibile per Nintendo Switch™ 2, con pre-order digitali che apriranno presto. “SHADOW LABYRINTH porta i giocatori in un viaggio epico su un pianeta ostile”, recita una voce nel trailer del gioco, insieme a un misterioso compagno, PACC, che offre consigli saggi per sopravvivere in questo mondo labirintico pieno di minacce.

La celebrazione del 45° anniversario va oltre i confini del videogioco. Bandai Namco ha collaborato con istituzioni e aziende di prestigio per creare esperienze e prodotti unici: dall’esposizione al OXO Video Game Museum in Spagna a una serie di prodotti di lusso, come la penna firmata Montegrappa ispirata alla grafica classica di PAC-MAN. Inoltre, una nuova variante del gioco di strategia Quoridor e una versione aggiornata del gioco classico LABYRINTH, entrambi con tematiche PAC-MAN, promettono di affascinare i fan di tutte le età.

La collaborazione con Glomesh ha lasciato il segno nel settore della moda, con una collezione di accessori in edizione limitata che utilizza la classica grafica a 8 bit di PAC-MAN. Anche il settore alimentare si unisce alla festa: Krispy Kreme lancia una serie di ciambelle a tema PAC-MAN disponibili fino al 1° giugno. Candy Can non manca all’appello con una collezione di bevande pop colorate, pronte a solleticare il palato degli appassionati.

Non mancano attrazioni interattive, come il PAC-MAN LIVE EXPERIENCE, un vero e proprio labirinto a grandezza naturale che trasporta i fan nel mondo arcade di PAC-MAN. Recentemente premiata con un Licensing International Excellence Award, questa attrazione regalerà esperienze immersive a Manchester e Dubai.

Infine, entro fine anno, Leblon Delienne presenterà una serie di statue artistiche ispirate ai personaggi di PAC-MAN, offrendo pezzi unici per collezionisti e appassionati di cultura pop.