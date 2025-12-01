PAKY: annuncia il suo nuovo e attesissimo album “GLORIA”: fuori ovunque venerdì 12 dicembre

Dopo tre anni dal successo di “Salvatore”, album diventato un vero e proprio culto nelle nuove generazioni, Paky torna con un nuovo progetto intitolato “GLORIA”, in uscita venerdì 12 dicembre per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy. Un ritorno attesissimo che non ha bisogno di troppe spiegazioni: come racconta il comunicato, è un disco che si sente prima ancora di essere ascoltato.

“GLORIA” rappresenta la maturità di un artista cresciuto tra le contraddizioni, la mancanza e la rabbia. Dopo l’urlo collettivo di “Salvatore vive”, Paky compie qui il passo successivo, raccontando la voce del quartiere, quella di chi vive senza santi né miracoli, consapevole che la strada pretende sempre più di quanto restituisca.

Milano torna protagonista della sua narrazione, con Rozzano e la Torre che si impongono nuovamente nell’immaginario urbano. Il simbolo delle sue origini è comparso nei giorni scorsi sui ledwall cittadini, scuro e ribaltato, per poi riapparire nel trailer che accompagna l’annuncio dell’album. Un corto dal respiro cinematografico che alterna immagini di tempesta, pioggia e una città sospesa fra realtà e simbolo.

Il video si apre come una confessione in un luogo sacro: una chiesa vuota che diventa scena di perdita e rivelazione. Qui, Paky parla ai suoi come se stesse dando voce all’intero quartiere, rievocando dolore, memoria e ferite che non si rimarginano. In un passaggio intenso, il rapper riflette sulla morte dello zio Salvatore, figura centrale nella sua storia personale e artistica. Il suo racconto mette in discussione l’eredità di quella frase ormai iconica — “Salvatore vive” — e, con la lucidità di chi ha attraversato la mancanza, afferma: “Dio non c’è in questi palazzi, Dio non c’è in queste case, Dio non c’è in queste strade”.

È da questa disillusione che nasce il bisogno di “GLORIA”: un incessante inseguimento della salvezza e del riconoscimento, allo stesso tempo ossessione e ferita. Non una rinuncia, ma una corsa continua verso un senso possibile, in bilico tra condanna e speranza.

Il nuovo progetto sarà disponibile in digitale e in diverse edizioni fisiche, tra cui CD in versione standard e autografata e doppio vinile — picture autografato, bronzo autografato, rosso autografato e nero standard —, per rendere tangibile un’esperienza musicale che si preannuncia profonda e personale.

Ad anticipare l’uscita dell’album è già arrivato il singolo “HD”, definito come la rivendicazione di chi, pur conoscendo i rischi della strada, non riesce a staccarsene. Ogni immagine emerge nitida, ogni parola pesa: una dichiarazione d’intenti che segna l’inizio di una nuova fase per l’artista.

Classe ’99, originario di Secondigliano ma cresciuto a Rozzano, Paky è oggi uno dei nomi più forti del rap italiano. Con all’attivo un solo album, ha già superato 900 milioni di streaming e conquistato 16 dischi di platino e 15 d’oro, diventando punto di riferimento per colleghi di diverse generazioni.

Con “GLORIA”, Paky sembra voler chiudere un cerchio e aprirne un altro. La notte è scesa di nuovo su Rozzano, ma questa volta la luce arriva da chi ha imparato a trasformare la ferita in arte e l’orgoglio del proprio quartiere in un linguaggio universale.