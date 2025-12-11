PAKY annuncia la tracklist completa e gli ospiti ufficiali del suo nuovo album “GLORIA”

Connect with us

Durante un evento che ha riunito migliaia di persone a Rozzano, il luogo simbolico dove tutto ha avuto inizio, Paky ha annunciato la tracklist e i featuring ufficiali del suo nuovo album, “Gloria”, in uscita stanotte all’una per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Un momento carico di significato, non solo musicale ma umano: un ritorno fisico alle origini, tra le strade che hanno ispirato la sua crescita artistica e personale.

L’ascolto in anteprima dell’album è stato un vero listening party monumentale, in cui il pubblico ha potuto ritrovare l’identità del rapper di Rozzano, arricchita da nuove sfumature e collaborazioni. “Gloria” rappresenta per Paky un’evoluzione nella scrittura e nella produzione, un passo avanti verso una concezione più matura e collettiva della propria musica.

Nel progetto trovano spazio alcuni dei nomi più influenti e amati della scena urban italiana. Baby Gang, Clara, Franco126, Guè, Kid Yugi, Rose Villain, Sfera Ebbasta, Shiva, Simba La Rue e Tedua accompagnano Paky in un percorso che attraversa generi e linguaggi diversi, mantenendo però una forte coerenza sonora.

La*tracklist ufficiale di “Gloria” comprende 14 brani: *Gloria, Cattivo Esempio, Gangsta Shit (feat. Simba La Rue), 6 Litri, HD, Ancora Tra (feat. Baby Gang & Shiva), I Soldi Parlano (feat. Kid Yugi), Flusso di Coscienza, Tardi (feat. Sfera Ebbasta), Lame (feat. Clara & Tedua), Dentro lo Store (feat. Rose Villain), Dio non c’è, Ossa & Carne (feat. Franco126 & Guè), 1 Ora d’Aria, Un Altro Inferno.*

Anticipato dal singolo “HD”, il disco si distingue per un tono diretto e realistico. Non cerca redenzioni o scorciatoie, ma racconta ciò che è, mettendo in luce la tensione costante tra desiderio di riscatto e durezza della vita quotidiana. “Gloria” è il manifesto di chi continua a correre, anche quando la meta sembra irraggiungibile.

La pubblicazione prevede diverse edizioni fisiche: CD, nelle versioni standard e autografata, e doppio vinile, disponibile in più varianti, alcune delle quali già esaurite. Un segno evidente dell’attesa che circonda questo ritorno discografico.

Accanto all’uscita dell’album, l’artista ha annunciato anche un instore tour che toccherà le principali città italiane: Milano (12 dicembre), Napoli (13 dicembre), Bologna (15 dicembre), Roma (16 dicembre), Firenze (17 dicembre) e Torino (18 dicembre). Un’occasione per incontrare da vicino il pubblico che lo ha accompagnato fin dagli esordi.

Classe ’99, cresciuto tra Secondigliano e Rozzano, Paky si è affermato rapidamente come una delle voci più autentiche del rap italiano contemporaneo. Con un solo album alle spalle, ha già superato 900 milioni di streaming e collezionato 16 dischi di platino e 15 d’oro, confermandosi come uno dei protagonisti assoluti della scena.

“Gloria” non è solo un titolo, ma una dichiarazione d’intenti: uno sguardo lucido, crudo e collettivo sulla realtà, che trova nella musica di Paky la sua forma più sincera e potente.

