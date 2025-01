Pandora: una collezione dedicata all’amore per San Valentino

Pandora celebra San Valentino 2025 con una collezione dedicata all’amore, dove il cuore e la freccia di Cupido sono protagonisti indiscussi. Una serie di gioielli romantici in Argento Sterling 925, con dettagli che ricordano i simboli più classici dell’amore, perfetti per rendere indimenticabile la festa di San Valentino.

Il Charm Pendente Cuore Rosso con Freccia Girevole è un pezzo esclusivo che cattura l’essenza romantica della giornata. Il cuore luminoso, realizzato con un opale rosso creato in laboratorio, si unisce alla freccia girevole per un design dinamico e affascinante. L’incisione “Follow your heart” e le pietre incastonate a pavé aggiungono una brillantezza che rende questo charm il regalo perfetto per chi desidera esprimere il proprio amore in modo unico.

Non solo charm, ma anche un’incantevole Collana Cuore e Freccia che fonde l’argento con l’arte del vetro di Murano. Il pendente, che raffigura un cuore rosso trafitto dalla freccia di Cupido, è impreziosito da un pavé luminoso che cattura la luce in ogni movimento. La sua lunghezza regolabile lo rende perfetto per ogni tipo di outfit, dal più casual al più elegante.

Gli Orecchini Cuore e Freccia sono un altro simbolo del fascino di Pandora. Questi romantici orecchini a lobo, arricchiti con pietre di zirconia cubica incolore e una punta di vetro di Murano rosso a forma di cuore, rappresentano un amore a prima vista, ideale per un San Valentino che sa di dolcezza e passione.

Per chi cerca qualcosa di davvero speciale, il Charm Pendente Cupido è il gioiello perfetto. Con il dio dell’Amore rappresentato nei dettagli delle ali e dell’iconica freccia, e l’incisione “Rare”, questo charm celebra una storia d’amore unica.

Non poteva mancare un Anello Freccia Luminosa. Realizzato in Argento Sterling 925, questo anello elegante è arricchito da pietre di zirconia cubica incolore e simboleggia la freccia di Cupido, il messaggero dell’amore. Perfetto per sorprendere la propria dolce metà o per indossare un simbolo di amore per se stessi.

Infine, il Charm Freccia è un accessorio romantico e delicato, decorato con pietre luminose. Un piccolo, ma significativo, dettaglio da aggiungere alla propria collezione Pandora, ideale per celebrare l’amore in ogni sua forma.