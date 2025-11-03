Connect with us

PAW Patrol: nuove avventure su monster truck per Tutta la Famiglia

L’universo di PAW Patrol si amplia con un nuovo ed emozionante gioco, PAW Patrol Rescue Wheels: Championship, lanciato ufficialmente da Outright Games in collaborazione con Nickelodeon. Disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, questo nuovo titolo porta i celebri cuccioli in una coinvolgente avventura a bordo di potenti monster truck, regalandoci una fresca esperienza interattiva che cattura l’essenza della serie.

PAW Patrol Rescue Wheels: Championship introduce i giocatori a un vivace cast di personaggi tra cui Roxi, Boomer e il Sindaco Humdinger, quest’ultimo disponibile per la prima volta come personaggio giocabile. Con immagini fedeli alla serie TV, i giocatori possono immergersi completamente nelle avvincenti corse su 12 tracciati mozzafiato e tre arene, tra cui Adventure Bay, Scallywag’s Island, la Montagna e Foggy Bottom.

Il gioco non è solo una gara di velocità: i giovani piloti possono eseguire acrobazie, raccogliere biscottini per cani e raccogliere potenziamenti per ottenere un vantaggio. La modalità Arena aggiunge un elemento di raccolta ed esplorazione, mentre le sfide dell’Arena, i tornei Pup Cup e i tracciati migliorati garantiscono nuove modalità di gioco e intrattenimento.

Progettato con l’accessibilità in primo piano, PAW Patrol Rescue Wheels: Championship offre comandi intuitivi pensati per i bambini dai tre anni in su, mantenendo comunque la profondità attraverso le abilità uniche dei diversi personaggi. In più, la modalità cooperativa in locale consente a tutta la famiglia di divertirsi insieme, creando un’esperienza adatta a tutte le età.

“Siamo davvero lieti di poter offrire le folli e divertenti corse di monster truck di PAW Patrol alle famiglie di tutto il mondo”, ha dichiarato Stephanie Malham, Managing Director di Outright Games. “L’aggiunta dei celebri personaggi, come Roxi, Boomer e il Sindaco Humdinger, combinata con le nostre meccaniche di corse tanto accessibili quanto avvincenti, danno vita a un’esperienza davvero molto divertente per tutti i fan di PAW Patrol di ogni età.”

Dal lancio nel 2013, PAW Patrol, prodotto da Spin Master Entertainment, è divenuto uno dei franchise per bambini più amati. Con nuove stagioni e spin-off, i cuccioli di PAW Patrol continuano a conquistare i cuori dei bambini di tutto il mondo. Con PAW Patrol Rescue Wheels: Championship, gli appassionati possono godere di un’esperienza di gioco unica che promuove il divertimento e l’esplorazione in un ricco ambiente interattivo.

