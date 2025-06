PAW Patrol Rescue Wheels – Championship: il nuovo gioco di corse in arrivo il 31 ottobre

Outright Games, celebre editore di prodotti d’intrattenimento interattivi per famiglie, ha ufficialmente svelato insieme a Nickelodeon il nuovo entusiasmante gioco di kart PAW Patrol Rescue Wheels: Championship. In uscita il 31 ottobre 2025, questo titolo promette di portare l’azione e l’avventura dell’amata serie al volante di potenti monster truck.

In questa nuova esperienza videoludica, i giocatori potranno scegliere tra una vasta gamma di personaggi protagonisti della celebre squadra di salvataggio. Sarà possibile derapare, saltare e compiere acrobazie a mezz’aria attraverso 12 tracciati e 3 arene iconiche tratte dallo show, come Adventure Bay, la Montagna e Foggy Bottom. Una delle caratteristiche più significative del gioco è la funzionalità di trasformazione che consente ai cuccioli di convertire i loro veicoli standard in qualcosa di più massiccio e potente: i monster truck. Questa trasformazione permetterà di sbloccare tecniche di corsa e abilità speciali, arricchendo ulteriormente il gameplay.

“Con PAW Patrol Rescue Wheels: Championship volevamo creare un’esperienza di corse speciale e accessibile all’intera famiglia”, afferma Stephanie Malham, Managing Director di Outright Games. “La funzionalità di trasformazione in monster truck aggiunge una nuova e avvincente dimensione al gameplay e siamo sicuri che saprà conquistare i giovani fan della serie. Abbiamo collaborato a stretto contatto con Nickelodeon per garantirci che il gioco catturi il divertimento e l’avventura che hanno fatto di PAW Patrol un fenomeno globale”.

Il gioco offre anche la possibilità di sfidare un amico o un familiare con una modalità cooperativa in locale, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente per tutta la famiglia. I comandi sono progettati per essere facilmente accessibili ai giovani giocatori di almeno tre anni, offrendo al contempo una buona profondità per genitori e fratelli maggiori. Durante la gara, sarà possibile ottenere diversi oggetti speciali e potenziamenti che aiuteranno nella conquista della vittoria.

PAW Patrol, lanciato originariamente nel 2013 da Spin Master Entertainment e trasmesso su Nickelodeon, continua a espandere la propria presenza globale con nuove stagioni, serie animate e prodotti speciali previsti per il 2025. PAW Patrol Rescue Wheels: Championship sarà disponibile su diverse piattaforme: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, rendendolo accessibile a un ampio pubblico di appassionati di tutte le età.