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PAW Patrol torna all’avventura con “Mondo dei Dinosauri”: il nuovo videogioco in arrivo

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Outright Games, in collaborazione con Nickelodeon, ha annunciato PAW Patrol: Mondo dei Dinosauri, il nuovo videogioco d’avventura ispirato all’amata serie animata per bambini. Il titolo, pensato per le famiglie e i giocatori più giovani, sarà disponibile dal 31 luglio 2026 su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Ambientato sull’Isola dei dinosauri, lo scenario preistorico introdotto nella tredicesima stagione della serie televisiva e protagonista del prossimo PAW Patrol: The Dino Movie in uscita nei cinema ad agosto 2026, il gioco offre una nuova storia inedita e interattiva. I giocatori potranno vestire i panni dei celebri cuccioli dell’unità di salvataggio – tra cui Chase, Marshall e Skye – e vivere un’avventura ricca di esplorazione, missioni e collaborazione.

PAW Patrol: Mondo dei Dinosauri è progettato per un massimo di due giocatori e offre un’introduzione semplice e accessibile ai videogiochi d’avventura. Basato sull’immaginario dell’universo PAW Patrol, il gioco punta a stimolare nei più piccoli il senso di squadra, la curiosità e la fiducia in sé stessi. “Ogni cucciolo aggiunge la sua personalità e le sue abilità all’avventura, dimostrando che nessun lavoro è troppo grande e nessun cucciolo è troppo piccolo”: Chase, ad esempio, utilizzerà il suo lancia-palline da tennis per attivare meccanismi, mentre Marshall userà il suo cannone ad acqua per aiutare dinosauri in difficoltà. Skye, invece, potrà spiegare le ali del suo zaino per raggiungere aree altrimenti inaccessibili.

Il titolo permetterà ai giocatori di passare rapidamente da un cucciolo all’altro e di utilizzare i loro veicoli distintivi per esplorare l’isola. Nuovi personaggi e ambientazioni verranno svelati prossimamente, promettendo un’esperienza di gioco ancora più ricca e coinvolgente. Al centro del gameplay ci sarà l’esplorazione, con un mondo preistorico vivace e colorato che inviterà a scoprire, interagire e risolvere piccoli problemi attraverso missioni di salvataggio semplici ma appaganti.

Pensato appositamente per il pubblico prescolare, il gioco rappresenta una nuova tappa nel percorso di espansione di uno dei marchi per bambini più popolari al mondo. PAW Patrol, prodotto da Spin Master e lanciato originariamente nel 2013, è oggi un fenomeno globale che abbraccia serie animate, film, eventi live e un vastissimo assortimento di prodotti. Con Mondo dei Dinosauri, la squadra dei cuccioli di Adventure Bay è pronta a conquistare anche il mondo dei videogiochi con una nuova avventura che unisce divertimento, fantasia e amicizia.

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