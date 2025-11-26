Petit conquista la semifinale di Sanremo Giovani 2025 con “Un bel casino”

Petit torna a far parlare di sé conquistando un posto tra i 12 semifinalisti di Sanremo Giovani 2025 grazie al brano “Un bel casino”, eseguito durante la prima puntata del talent Rai dedicato alle nuove proposte che raggiungeranno poi il palco dell’Ariston nel 2026. L’artista, reduce da un anno di successi e riconoscimenti, si conferma come una delle voci più promettenti della nuova scena pop italiana.

Durante la serata di audizioni andata in onda su Rai 2, Radio2 e RaiPlay, Petit ha emozionato pubblico e giuria con un’interpretazione intensa che gli ha permesso di avanzare alla semifinale in programma il prossimo 9 dicembre. Il suo nuovo singolo, disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’11 novembre, è accompagnato da un videoclip già online e rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita dell’artista.

“Un bel casino” è una ballad dal forte impatto emotivo, ispirata alla storia d’amore dei genitori di Petit. Il brano si muove tra ricordi, passione e contraddizioni, raccontando un sentimento autentico, complesso e universale. Come spiega lo stesso artista: «È una canzone che parla di un amore forte e confuso, di quelli che ti restano addosso anche quando finiscono. Due persone che si sono amate tanto, forse troppo, e ora si ritrovano lontane, a parlarsi solo attraverso uno schermo. Lui vorrebbe dirle che, nonostante tutto, la ama ancora; che ha perso se stesso cercando un senso; e che ogni ricordo – Roma, il motorino, le risate – fa ancora male, ma anche bene. È la storia di un amore che ha fatto caos, ma era vero. Un bel casino, sì, ma il loro.»

Con questo nuovo lavoro, Petit conferma la sua capacità di fondere intensità lirica e immediatezza pop, una cifra stilistica che ha accompagnato tutte le tappe della sua giovane carriera. Dopo brani come “Vivere da morire”, “Mezzanotte” e “Vitamì”, l’artista mostra una scrittura sempre più matura e personale, capace di raccontare l’amore e i suoi contrasti con autenticità e sensibilità.

Nato nel 2005 da madre francese e padre napoletano, Petit – all’anagrafe Salvatore Moccia – ha iniziato a scrivere canzoni all’età di tredici anni, tra influenze rap italiane e d’oltreoceano. Il grande pubblico lo ha conosciuto durante la partecipazione al programma Amici 23, dove ha conquistato consensi con brani inediti come “Brooklyn”, “Guagliò” e “Mammamì”, quest’ultimo certificato disco di platino. Nel 2024 ha confermato il suo successo con “Lingerie” e un tour che ha toccato Roma, Napoli, Bari e Milano, prima di aprire il 2025 con la collaborazione con Dardust per “Mezzanotte” e i successivi singoli estivi.

Il percorso verso Sanremo Giovani proseguirà con la selezione dei finalisti che si sfideranno a dicembre per accedere a “Sarà Sanremo”, l’appuntamento conclusivo che decreterà i due artisti destinati a calcare il palco dell’Ariston nell’edizione 2026 del Festival. Con la sua voce riconoscibile e la capacità di intrecciare sonorità contemporanee e influenze mediterranee, Petit sembra pronto a compiere il passo decisivo nella sua carriera, portando a Sanremo la forza e la verità del suo “bel casino”.