PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Dalla competizione sul palco di Sanremo Giovani 2025 a una collaborazione ricca di sensibilità e autenticità. Petit torna a emozionare con “PERDONAMI”, un nuovo singolo che vede la partecipazione della voce intensa e inconfondibile di Mimì. Il brano, pubblicato da 21co Label, Atlantic Records e Warner Music Italy, sarà disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 23 gennaio.

“PERDONAMI” rappresenta una ballad viscerale e sincera, in cui le due giovani voci intrecciano suoni e parole per descrivere le fragilità e le ferite di un amore ormai finito. L’incontro tra Petit e Mimì, nato sul palco dell’Ariston, si trasforma in un dialogo musicale che attraversa ricordi e sentimenti sospesi, fino a diventare una riflessione sul bisogno di perdono. La canzone conquista per il suo equilibrio tra delicatezza e intensità, e per la capacità di raccontare emozioni universali con autenticità.

Petit racconta così l’origine di questa collaborazione: «Con Mimì mi sono trovato subito. Abbiamo legato a Sanremo Giovani. Lì ho capito immediatamente la sua grande potenza artistica. Ho una stima profonda a livello personale, e da lì è nata anche quella artistica. È stato un percorso spontaneo, sono felicissimo del risultato e di aver condiviso questa esperienza con lei.»

Con “PERDONAMI”, l’artista conferma ancora una volta la sua maturità musicale, capace di coniugare introspezione e forza interpretativa. Mimì aggiunge al brano una profondità vocale che amplifica il significato del testo, rendendo questa collaborazione uno dei momenti più autentici e inaspettati nati dall’esperienza sanremese.

Il nuovo singolo arriva dopo “UN BEL CASINO”, il brano con cui Petit ha partecipato a Sanremo Giovani 2025, e che segue la serie di successi che hanno segnato la sua crescita artistica: “VITAMÌ”, “VIVERE DA MORIRE” e “MEZZANOTTE”. “UN BEL CASINO” è una ballad intensa ispirata alla storia d’amore dei suoi genitori, tra sentimenti forti e ricordi che tornano a galla, confermando la capacità del giovane artista di trasformare esperienze personali in narrazione emozionale.

Petit, nome d’arte di Salvatore Moccia, nasce nel 2005 da madre francese e padre napoletano. Inizia a scrivere canzoni a soli 13 anni, influenzato dal rap italiano e internazionale, costruendo progressivamente un’identità originale. La sua carriera prende slancio nel 2023 con il singolo d’esordio “Taki Taki”, cui seguono esperienze significative come la partecipazione alla 23ª edizione di *Amici*, dove conquista il pubblico con l’inedito “Brooklyn”.

Durante la sua permanenza nel programma, Petit pubblica quattro brani – “Che Fai”, “Guagliò”, “Tornerai” (disco d’oro) e “Mammamì” – che ne consacrano il talento. A maggio 2024 esce il suo primo EP omonimo, mentre “Mammamì” diventa un vero successo estivo, portandolo a ottenere il disco di platino e confermandolo come uno degli artisti più promettenti della nuova scena pop italiana.

Nel corso del 2025, Petit inaugura un nuovo capitolo con “Mezzanotte”, prodotto da Dardust, continua con “Vivere da morire” in collaborazione con il trio ROOM9 e sperimenta sonorità reggaeton in “Vitamì”. A ottobre sale sul palco del *Petit 2024 Tour*, toccando Roma, Napoli, Bari e Milano, a conferma di una crescita artistica costante e di un legame sempre più solido con il pubblico.

Con “PERDONAMI”, Petit si presenta come un artista capace di oltrepassare i confini della competizione e della scena televisiva per costruire un linguaggio musicale che parla di verità, vulnerabilità e rinnovata sensibilità. La presenza di Mimì aggiunge un valore ulteriore al progetto, unendo due voci complementari in una melodia che colpisce per intensità e autenticità.

Un incontro artistico che nasce da una sfida e si trasforma in una confessione condivisa, aprendo un nuovo, emozionante capitolo nel percorso di Petit – una promessa brillante della musica italiana contemporanea.