PEUGEOT celebra una nuova partnership con Saatchi Gallery per il suo 40° anniversario

Un connubio tra il mondo dell’automotive e quello dell’arte contemporanea prende forma con l’annuncio della partnership tra PEUGEOT e la prestigiosa Saatchi Gallery in occasione del suo 40° anniversario. La casa automobilistica francese diventa il Patron Principale delle celebrazioni, sottolineando un impegno condiviso per l’innovazione, il design audace e l’accessibilità a un pubblico eterogeneo.

Fondata nel 1985, la Saatchi Gallery si è affermata come un’autorità globale nell’arte contemporanea, offrendo una piattaforma cruciale per artisti emergenti e presentando mostre che hanno fatto storia. Oggi, in veste di ente benefico, la galleria continua la sua missione di rendere l’arte accessibile a tutti, accogliendo milioni di visitatori nel suo spazio di 70.000 piedi quadrati e vantando una vasta presenza sui social media.

Questa collaborazione segna un momento significativo per entrambi i marchi iconici. PEUGEOT, con la sua ricca eredità di design all’avanguardia e progresso tecnologico, trova un partner ideale nell’impegno costante della Saatchi Gallery per la sperimentazione e la promozione della creatività. L’unione di queste due realtà mira a superare i confini tradizionali, ispirando un nuovo pubblico e sostenendo la prossima generazione di talenti artistici.

Il ruolo di PEUGEOT come Patron Principale sarà onnipresente in tutte le piattaforme fisiche e digitali della Saatchi Gallery. Dal branding in loco all’inclusione nei materiali promozionali, la partnership garantirà una visibilità costante per la casa automobilistica nel contesto culturale. Sono previste anche campagne dedicate, sessioni in live streaming e concorsi esclusivi per amplificare ulteriormente la collaborazione e connettersi con il pubblico in modi interattivi e innovativi.

Phil York, Direttore Marketing e Comunicazione Globale di PEUGEOT, ha espresso il suo entusiasmo per la partnership, dichiarando: “Siamo lieti di celebrare l’incredibile talento e l’innovazione della Saatchi Gallery in occasione del suo 40° anniversario. Questa collaborazione valorizza il panorama delle arti visive e offre un grande piacere al pubblico, un valore centrale per PEUGEOT. Sia la Saatchi Gallery che PEUGEOT prendono sul serio il piacere: il nostro obiettivo è ispirare e connetterci con un pubblico eterogeneo, promuovendo la creatività e dimostrando come il design ci unisca”.

Nicola Dobson, Managing Director di PEUGEOT UK, ha aggiunto: “PEUGEOT è onorata di sostenere l’eredità della Saatchi Gallery nel coltivare la creatività e l’innovazione, celebrando il piacere che gli artisti contemporanei portano nel mondo. Il 40° anniversario della galleria segna un momento emozionante, e insieme miriamo a superare i confini, ispirare un nuovo pubblico e dare potere alla prossima generazione di talenti”.

Paul Foster, Direttore della Saatchi Gallery, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con PEUGEOT come nostro Sostenitore Principale in questo momento significativo della nostra storia. Il loro impegno per l’innovazione e il sostegno ai talenti del futuro si allinea perfettamente con la nostra missione di fornire una piattaforma per gli artisti emergenti. Questa partnership ci aiuterà a continuare a rendere l’arte contemporanea accessibile, educativa e stimolante per tutti. Insieme, non vediamo l’ora di creare esperienze che coinvolgano e si connettano con il pubblico”.

Questa partnership strategica tra PEUGEOT e la Saatchi Gallery promette di arricchire il panorama culturale, celebrando quattro decenni di arte contemporanea pionieristica e aprendo nuove strade per l’innovazione e l’impegno del pubblico.