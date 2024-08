PEUGEOT E-3008 conquista l’Europa: 50.000 ordini in soli due mesi

Il recente lancio del PEUGEOT E-3008 si è rivelato un successo straordinario, con ben 50.000 ordini ricevuti in tutta Europa in soli due mesi. Questo risultato testimonia l’entusiasmo dei consumatori per il nuovo SUV del marchio francese, con un significativo 25% delle vendite che riguarda la versione 100% elettrica.

Lanciato inizialmente in Francia a marzo e successivamente nei principali mercati europei a maggio, il PEUGEOT E-3008 ha superato ampiamente le aspettative, consolidando la posizione del marchio nel competitivo mercato dei SUV elettrificati.

Con un mix elettrico del 25% (superiore alla media del segmento), PEUGEOT E-3008 entusiasma per le sue innovazioni. Progettato, sviluppato e prodotto in Francia (Sochaux), questo SUV Fastback incarna l’eccellenza tecnologica francese e rivoluziona gli standard con il suo design audace. Privilegia il piacere di guida grazie allo spettacolare i-Cockpit panoramico. Un’esperienza immersiva e intuitiva, con cruscotto ergonomico e comandi digitali, arricchita da un’ampia gamma di servizi connessi.

La maggior parte degli ordini riguarda la versione di fascia alta (GT) di PEUGEOT E-3008, che rafforza la strategia mainstream superiore del marchio.

PEUGEOT E-3008 è attualmente disponibile in tre propulsori: Elettrico da 210 CV, Ibrido 136 e-DCS6 e Ibrido Plug-in 195 e-DCS7.

Per completare la sua offerta e garantire la tranquillità dei suoi clienti, PEUGEOT propone l’ esclusivo programma ALLURE CARE per tutta la sua gamma di autovetture elettriche, fornendo una copertura completa della garanzia del veicolo fino a 8 anni/160.000 km.

L’ampliamento della gamma elettrica con l’imminente versione Electric 320 Dual Motor AWD e l’attesissima versione Electric 230 Long Range, che offre un’autonomia record di 680 km, estenderà queste prestazioni nei prossimi mesi e aumenterà il mix EV del modello.