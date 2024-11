PEUGEOT E-5008 si aggiudica il prestigioso premio “Volante d’Oro 2024”

PEUGEOT E-5008 ha ottenuto un importante riconoscimento aggiudicandosi il Volante d’Oro 2024, premio assegnato da Axel Springer Verlag e uno dei più ambiti nel settore automobilistico. L’auto familiare ha colpito i lettori delle riviste AUTO BILD e BILD am SONNTAG, oltre a una giuria di esperti del settore, che ne hanno lodato le caratteristiche innovative e il design raffinato. I dettagli sui vincitori verranno pubblicati nei prossimi numeri delle riviste, rispettivamente il numero 46/2024 di AUTO BILD e il numero 45/2024 di BILD am SONNTAG.

Christian Dietsch, Direttore Generale di PEUGEOT Germania, ha commentato con entusiasmo il riconoscimento: “Il Volante d’Oro è un premio significativo per noi, in quanto viene deciso sia dai guidatori che da una giuria di esperti. Nello sviluppo dei nostri SUV ci siamo concentrati sul design, sugli interni e sulle tecnologie che soddisfano le esigenze delle famiglie. PEUGEOT E-5008 incarna la visione dei nostri progettisti e siamo lieti di vederla riconosciuta nella categoria delle auto familiari”.

Il nuovo PEUGEOT E-5008 si presenta come un SUV moderno e imponente, progettato per combinare robustezza e sicurezza con un’estetica raffinata e aerodinamica. Gli interni sono stati studiati per garantire spazio ed efficienza ottimali, con una capacità di carico impressionante: il bagagliaio può contenere fino a 748 litri in configurazione a 5 posti, 259 litri in configurazione a 7 posti e raggiungere i 1.815 litri abbattendo i sedili posteriori.

L’abitacolo è stato pensato per offrire il massimo comfort ai passeggeri, grazie anche al PEUGEOT Panoramic i-Cockpit. Questo innovativo sistema integra un display head-up e un ampio touchscreen centrale in uno schermo panoramico curvo da 21 pollici (53,3 cm), ad alta risoluzione, che rende l’esperienza di guida intuitiva e piacevole. La progettazione del modello fin dall’inizio come veicolo elettrico, inoltre, ha permesso di integrare una gamma di motori completamente elettrici, capaci di garantire un’autonomia tra 500 e 664 km.