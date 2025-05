PEUGEOT e Under The Pole insieme per Capsule II: la nuova frontiera dell’osservazione subacquea

PEUGEOT rafforza il suo impegno per l’ambiente e l’innovazione unendosi al programma Under The Pole nello sviluppo di Capsule II, un avanzato habitat subacqueo previsto per il 2026. Questa nuova struttura rappresenterà un’evoluzione significativa nell’ambito dell’esplorazione oceanica, combinando ergonomia avanzata, materiali durevoli e tecnologie di comunicazione all’avanguardia, con l’obiettivo di migliorare il comfort e la sicurezza degli scienziati impegnati in missioni di ricerca.

Capsule II sarà progettata per offrire una migliore esperienza abitativa e lavorativa a bordo, superando i limiti dell’attuale habitat utilizzato da Under The Pole, che consente immersioni prolungate fino a tre giorni. L’obiettivo è creare uno spazio più efficiente, accogliente e funzionale, capace di supportare le missioni scientifiche più complesse e delicate.

La collaborazione tra PEUGEOT e Under The Pole nasce da una visione comune: innovare per proteggere gli oceani. Il programma Under The Pole, fondato nel 2008 da Ghislain Bardout ed Emmanuelle Périé-Bardout a Concarneau, in Francia, unisce scienza e sensibilizzazione ambientale per preservare gli ecosistemi marini. PEUGEOT, attraverso il proprio know-how nel design e nella tecnologia automobilistica, contribuisce in maniera significativa a questo ambizioso progetto.

Il cuore della collaborazione è l’ottimizzazione degli spazi interni di Capsule II, affidata al team di designer PEUGEOT e allo Stellantis Design Studio. Sfruttando l’esperienza maturata con l’i-Cockpit, simbolo dell’ergonomia automobilistica PEUGEOT, il progetto mira a ridisegnare gli ambienti interni in modo da adattarsi perfettamente alle diverse missioni subacquee.

Durante il periodo tra maggio 2025 e l’estate 2026, PEUGEOT e Under The Pole lavoreranno fianco a fianco per valutare e migliorare ogni aspetto dell’esperienza a bordo. Dalla progettazione 3D alla realizzazione di un modello fisico, fino alla produzione finale della capsula, ogni fase sarà orientata a garantire funzionalità, resistenza e benessere per gli scienziati immersi nelle profondità oceaniche.

La partnership prevede l’introduzione di nuovi materiali sostenibili e accoglienti, la ridefinizione degli spazi abitativi per aumentare l’efficienza delle operazioni subacquee, nonché l’implementazione di sistemi di comunicazione più evoluti e integrati, fondamentali per le moderne missioni scientifiche.

Capsule II non è solo un progetto di design, ma un vero e proprio simbolo di impegno per la sostenibilità e l’innovazione. PEUGEOT e Under The Pole dimostrano come la collaborazione tra industria e ricerca scientifica possa portare a soluzioni concrete per affrontare le sfide ambientali globali, promuovendo una nuova era dell’esplorazione subacquea.

Con Capsule II, l’obiettivo è chiaro: proteggere gli oceani attraverso la tecnologia, migliorando al contempo la qualità della vita dei ricercatori che li esplorano. Un passo deciso verso un futuro più consapevole, sostenibile e profondamente connesso con il mondo sottomarino.