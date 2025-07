Peugeot incontra il pubblico con l’Outlet Experience

Da sempre il piacere di guida PEUGEOT va di pari passo con l’evoluzione di uno stile che le vetture del Leone esibiscono tanto esternamente, con il loro design elegante e di carattere, quanto internamente grazie alle moderne funzionalità dell’ i-Cockpit.

Non deve quindi sorprendere l’iniziativa con cui PEUGEOT porta la propria gamma nei luoghi estivi più frequentati, dopo le spiagge del litorale e le vette alpine. Si tratta degli Outlet di moda, diventati autentiche destinazioni di stile, in cui l’originale ricerca della convenienza si è trasformata in ricerca dell’accessibilità, circondati dal più contemporaneo lifestyle.

Protagoniste sui set fotografici creati per l’occasione: PEUGEOT 3008 e PEUGEOT 5008, con le tecnologie della propulsione ibrida e 100% elettrica. Al centro della loro evoluzione, un design che ha già fatto tendenza, e la plancia che trasforma l’architettura dell’originale panoramic i-Cockpit® da 21 pollici.

Un vero set fotografico, con oggetti di scena e luci da esterno, è a disposizione per coinvolgere il pubblico in scatti professionali gestiti da un esperto fotografo di moda. La vettura sullo sfondo di ogni foto, accentua l’aspetto glamour di scatti irripetibili, pronti per essere condivisi via social.

Ecco le tappe e le date della PEUGEOT OUTLET EXPERIENCE, che offre anche la possibilità di guidare PEUGEOT 3008 e PEUGEOT 5008, con un test drive:

27 – 29 Giugno McArthurGlen Noventa di Piave

4 – 6 Luglio: Valmontone Outlet

11 – 13 Luglio McArthurGlen La Reggia Caserta