Pierfrancesco Favino è “Il Maestro”: Sky Cinema porta in TV il nuovo film di Andrea Di Stefano a Pasqua

Sky Cinema celebra la Pasqua 2026 con una grande prima televisiva: “Il Maestro”, il nuovo film con Pierfrancesco Favino diretto da Andrea Di Stefano, andrà in onda il 5 aprile in prima TV e in streaming su NOW, subito dopo l’uscita nelle sale.

Prodotto da Indiana Production, Indigo Film e Vision Distribution, in collaborazione con Memo Films, Sky e Playtime, il film rinnova la collaborazione tra Di Stefano e Favino dopo il successo de *L’ultima notte di Amore*, confermando l’intesa artistica che caratterizza il loro sodalizio.

Ambientato nell’estate italiana della fine degli anni Ottanta, “Il Maestro” racconta l’incontro tra il tredicenne Felice e Raul Gatti, un ex campione di tennis dal passato misterioso e dal carisma magnetico. Affidato al “Maestro” per prepararsi ai tornei nazionali, il giovane intraprende un percorso che va oltre la semplice formazione sportiva. L’allenamento, infatti, diventa un viaggio di crescita e scoperta personale, costellato di bugie, sconfitte, incontri eccentrici e fughe improvvise. Da questo confronto nascerà un legame imprevisto, destinato a segnare profondamente entrambi.

Nel cast spicca Tiziano Menichelli nel ruolo del giovane protagonista, accanto a Giovanni Ludeno, Dora Romano, Valentina Bellè, Astrid Meloni, Chiara Bassermann, Paolo Briguglia e Roberto Zibetti. A impreziosire ulteriormente la pellicola, il ritorno sullo schermo di una vera icona del cinema italiano anni Ottanta: Edwige Fenech.

Presentato in anteprima Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, il film si configura come una commedia dal sapore agrodolce capace di intrecciare ironia e malinconia. Con uno sguardo nostalgico ma vivace, “Il Maestro” esplora il tema dei mentori imperfetti e delle estati capaci di cambiare la vita, restituendo l’atmosfera di un’epoca in cui l’adolescenza era un microcosmo di sogni, illusioni e libertà.

Con la sua miscela di ironia e sentimento, Andrea Di Stefano firma un ritratto intimo e popolare allo stesso tempo, mentre Pierfrancesco Favino aggiunge un altro tassello alla sua galleria di personaggi complessi e carismatici.

“Il Maestro” sarà disponibile domenica 5 aprile, a Pasqua, su Sky Cinema e in streaming su NOW.