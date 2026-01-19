“Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”: il ritorno in 4K dell’iconico film concerto

Il leggendario film concerto dei Pink Floyd, “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”, torna il 26 febbraio in una versione completamente restaurata in 4K Ultra HD Blu‑ray, offrendo ai fan un’occasione unica per rivivere uno dei momenti più suggestivi della storia del rock.

Girato nell’ottobre del 1971 tra le rovine dell’antico anfiteatro romano di Pompei, il film cattura la band in una performance intima senza pubblico, un concerto che avrebbe anticipato di poco il successo mondiale di *The Dark Side of the Moon*. Il nuovo restauro, diretto da Lana Topham, restituisce l’opera al suo splendore originale con un lavoro minuzioso su ogni fotogramma, valorizzando i colori e la grana dell’immagine. Il risultato è un’esperienza visiva fluida e naturale che conserva tutta la forza evocativa delle riprese eseguite da Adrian Maben più di cinquant’anni fa.

Accanto all’eccezionale qualità delle immagini, spicca anche la rinnovata resa sonora: il celebre produttore e musicista Steven Wilson ha curato un nuovo mix in Dolby Atmos, stereo e 5.1, restituendo ai brani una profondità e una chiarezza capaci di trasportare l’ascoltatore nel cuore dell’anfiteatro. *L’obiettivo di Wilson era rimanere fedele a come la band avrebbe suonato nel 1971*, preservando lo spirito e la purezza dell’esecuzione originale.

La tracklist include alcuni dei momenti più potenti del repertorio floydiano: da “Echoes” e “A Saucerful of Secrets” fino a “One of These Days” e “Set the Controls for the Heart of the Sun”. Brani che in Pompei assumono un valore quasi rituale, amplificati dal silenzio e dalla maestosità del luogo. A completare l’esperienza vi sono anche rari filmati dietro le quinte che mostrano i membri del gruppo all’opera negli Abbey Road Studios durante le prime fasi di lavorazione di The Dark Side of the Moon.

Dopo il successo della riedizione cinematografica dello scorso anno, distribuita in Italia da Nexo Studios e capace di registrare oltre 50.000 spettatori, questa pubblicazione segna l’approdo definitivo del progetto su supporto fisico di alta qualità. L’opera è accompagnata da un audio non compresso LPCM Stereo 96k/24b e surround Dolby TrueHD 5.1, aggiungendo così un livello tecnico che soddisferà anche gli ascoltatori più esigenti.

La critica internazionale ha accolto il ritorno di “Pink Floyd at Pompeii” con grande entusiasmo: The Guardian lo ha definito “un ipnotico ritratto peculiare di una band sull’orlo della grandezza”, mentre The Telegraph lo ha descritto come “visione obbligata per ogni giovane aspirante musicista”. Il Financial Times lo ha chiamato “magnifico”, e NME lo ha consacrato come “iconico”.

L’uscita del Blu‑ray 4K arriva in un periodo di rinnovata attenzione globale per i Pink Floyd, successivo alla pubblicazione di “Wish You Were Here 50”. Questo progetto celebrativo ha confermato l’attualità della musica del gruppo e la forza del loro catalogo, come dimostrano i riconoscimenti raggiunti: dal primo posto nelle classifiche italiane ai plurimi dischi di platino nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Con “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”, la band e il team di restauro consegnano agli appassionati un viaggio senza tempo, capace di unire la potenza visiva dell’archeologia e la trascendenza sonora della psichedelia. Un ritorno che non è solo una rimasterizzazione, ma un tributo alla continuità di un linguaggio musicale che, mezzo secolo dopo, continua a risuonare con la stessa intensità del 1972.