Pippo Pollina torna con “Fra guerra e pace”: un manifesto di poesia e impegno civile

Da venerdì 5 dicembre sarà disponibile in formato CD e vinile “Fra guerra e pace” (Jazzhaus Records / Storie di Note), il nuovo album di inediti del cantautore internazionale Pippo Pollina. Un progetto che si presenta come un’opera intensa, capace di coniugare il racconto personale alla riflessione politica e civile, riaffermando la dimensione umana e universale della musica d’autore.

Il nuovo lavoro di Pollina si articola come una dichiarazione politica e poetica al tempo stesso, muovendosi tra dolore, amore e speranza. Nelle sue undici tracce si alternano storie di conflitto e di rinascita, frammenti di memoria e testimonianze simboliche di un’umanità che resiste.

Tra i brani più significativi spicca “La notte dei cristalli”, incisa per la prima volta insieme ai figli dell’artista, Faber e Madlaina Pollina. È un momento inedito nella carriera del cantautore siciliano, che riunisce tre generazioni in un’unica voce corale. “Free Palestina” richiama invece l’eco di una terra ferita, un grido di libertà che si leva sopra la disperazione di un popolo oppresso ma non rassegnato. Nella canzone “Fra i petali del girasole” emerge la figura di un soldato ucraino in licenza che, pur segnato dalla guerra, continua a credere nella possibilità di un futuro di pace.

A dare spessore all’album sono anche altre composizioni come “Il volo del colibrì”, “Rosa bianca” e “Piccola canzone per noi”, canzoni che mescolano dolcezza e disincanto in un equilibrio perfetto tra poesia e visione sociale. L’intero progetto sembra voler proporre un ponte tra i due poli evocati dal titolo: il conflitto interiore e collettivo da una parte, la tensione verso la pace e la bellezza dall’altra.

Pollina, che fin dagli esordi ha fatto della canzone un mezzo di testimonianza, racconta con sincerità la sua scelta di vita e di arte. «A diciott’anni, raggiunta la maggiore età e approfittando della libertà di scelta concessami, decisi di non fare il militare – racconta Pippo Pollina – rifiutai le logiche gerarchiche di quell’ambiente e la vicinanza alle armi come strumento sia di offesa che di difesa. Interpretando l’esigenza profonda di affidare il mio “passaggio in terra” ad altre attività scelsi la poesia e la musica. Ed è in nome di quelle che, oggi, vi canto le canzoni di “Fra guerra e pace”. Componimenti che raccontano fatti di storia o sentimenti umani che ebbero luogo un tempo, o che descrivono le emozioni attuali di chi, sfortunatamente, convive con la morte tutti i giorni con animo fiero o rassegnato. A loro è dedicata quest’opera».

Pippo Pollina è tra le voci più riconosciute della canzone d’autore italiana in Europa. Nato a Palermo, dopo un primo percorso con il gruppo Agricantus e la collaborazione con il mensile antimafia I Siciliani, lascia l’Italia nel 1985 per viaggiare liberamente per il continente, vivendo di musica e di racconti. Il suo talento lo porta presto a collaborare con artisti come Konstantin Wecker, Georges Moustaki, Franco Battiato, Nada e gli Inti-Illimani, fino a esibirsi nei teatri e nelle arene più prestigiose d’Europa, tra cui l’Arena di Verona e l’Hallenstadion di Zurigo. Nella sua lunga carriera ha pubblicato 24 album e oltre 4.000 concerti, affermandosi come un artista capace di creare un dialogo costante tra culture e generazioni.

Con “Fra guerra e pace”, Pollina firma una nuova tappa di questo percorso. Un disco che unisce la maturità di un autore consapevole alla freschezza di chi continua a credere nella forza delle parole e nella musica come strumento di resistenza e di bellezza.

