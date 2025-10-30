Piquadro e Ducati: una capsule collection che unisce design, performance e passione Made in Italy

Connect with us

Nel cuore del capoluogo lombardo, nel nuovo store Piquadro di Milano, è stata presentata la prima capsule collection Piquadro x Ducati, una collaborazione che segna l’incontro tra due icone dell’eccellenza italiana. A fare gli onori di casa Marco Palmieri, Amministratore Delegato di Piquadro, e Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati. All’evento ha partecipato anche Michele Pirro, pilota collaudatore Ducati, che con la sua presenza ha sottolineato l’anima sportiva e dinamica del progetto.

La collaborazione tra Piquadro e Ducati nasce da valori condivisi: design, innovazione e performance. Questa esclusiva capsule collection celebra la passione italiana per i motori e il saper fare artigianale che contraddistingue entrambi i brand, proponendo zaini e trolley dalle prestazioni eccezionali e dal forte impatto estetico.

La collezione si compone di due zaini roll-top in tessuto gommato, reinterpretazioni della linea best seller Piquadro Corner, e di tre trolley: due realizzati in policarbonato e uno top di gamma in alluminio, prodotto in edizione limitata e numerata di soli 300 pezzi. Ogni dettaglio riflette l’identità sportiva e iconica di Ducati e l’eleganza funzionale di Piquadro, combinando materiali tecnici innovativi, finiture di pregio e colori distintivi.

Sono particolarmente orgoglioso di questo progetto che unisce due brand iconici radicati nella Motor Valley, culla della passione italiana per i motori” – ha dichiarato Marco Palmieri, Presidente e AD di Piquadro. “Ducati e Piquadro rappresentano un pubblico che ama vivere con energia, stile e dinamismo. Gli zaini e i trolley nati dalla partnership sono molto più che semplici strumenti di viaggio: sono simboli di libertà, energia e passione per il movimento. Che si tratti di affrontare le curve della Statale della Futa o una giornata frenetica in città, questi accessori incarnano l’unione perfetta tra design avanzato e funzionalità superiore”.

Anche Claudio Domenicali, AD di Ducati, ha sottolineato l’importanza di questa sinergia: “La collaborazione tra Ducati e Piquadro nasce da una condivisione di valori naturale, in un incontro perfetto tra l’eccellenza del design italiano e lo spirito innovativo delle due Aziende. Per Ducati, celebrare il Best of Made in Italy è un’attitudine quotidiana, e questa linea di prodotti sviluppata insieme a un’altra realtà dell’Emilia-Romagna ne è la dimostrazione concreta. Sono certo che sarà molto apprezzata tra gli appassionati di motori e viaggi”.

Non è la prima volta che Piquadro collabora con i grandi nomi del mondo dei motori. Nel tempo, il marchio ha firmato partnership prestigiose con Lamborghini, Maserati e con il team di Formula 1 Visa Cash App Racing Bull, portando il design italiano oltre i confini tradizionali.

La collaborazione con Ducati rappresenta la naturale evoluzione di questa storia di eccellenza e innovazione. Gli zaini e i trolley della capsule collection Piquadro x Ducati incarnano la potenza, la tecnologia e il fascino del mondo delle due ruote, uniti alla qualità, funzionalità e ricerca stilistica che da sempre contraddistinguono Piquadro.

Con questa partnership, Piquadro e Ducati celebrano ancora una volta il Made in Italy più autentico, unendo stile, performance e passione in accessori pensati per chi vive ogni viaggio come un’esperienza di libertà e movimento.

