Connect with us

Hi, what are you looking for?

Senza categoria

Pirelli: il sistema Cyber Tyre premiato in tutto il mondo

Published

Pirelli Cyber Tyre continua a collezionare riconoscimenti internazionali e si conferma una delle tecnologie più innovative nel panorama automotive globale. Dopo il prestigioso Autotech Breakthrough Awards ricevuto negli Stati Uniti come tecnologia più innovativa nel settore dei pneumatici, il sistema intelligente sviluppato da Pirelli ottiene altri tre premi di primo piano in Europa e negli USA, rafforzando il proprio ruolo nella trasformazione digitale della mobilità.

A distanza di poche settimane dal riconoscimento americano, Pirelli Cyber Tyre è stato premiato in Francia agli Automobile Awards per la categoria “Sicurezza”, ha conquistato il titolo SafetyBest 2026 assegnato da Autobest e ha portato a Pirelli il premio “Company of the Year 2025” di Frost & Sullivan nel mercato globale degli smart automotive tire. Tre attestazioni che sottolineano come l’innovazione digitale possa ridefinire anche un componente tradizionale come il pneumatico.

Alla sua ottava edizione, gli Automobile Awards rappresentano uno dei riconoscimenti più autorevoli del settore automotive francese. La giuria, composta da venti esperti, ha premiato Pirelli Cyber™ Tyre per la capacità di innalzare il livello di sicurezza dei veicoli grazie all’integrazione tra pneumatici, sensori ed elettronica di bordo.

La tecnologia consente di raccogliere e trasmettere in tempo reale dati fondamentali provenienti dalla strada, permettendo ai sistemi di controllo del veicolo di intervenire in modo preventivo, ad esempio anticipando la frenata o riducendo gli spazi di arresto. Un’evoluzione che rende la guida non solo più sicura, ma anche più intelligente, in linea con le principali tendenze del mercato automotive e con lo sviluppo delle smart road.

Il titolo SafetyBest 2026 assegnato da Autobest rafforza ulteriormente il posizionamento di Pirelli come riferimento nell’innovazione per la sicurezza stradale. La giuria europea, che rappresenta 32 Paesi, ha riconosciuto a Cyber Tyre un valore pionieristico e un impatto concreto sugli standard di sicurezza automobilistica, frutto di test e analisi approfondite.

Questo premio colloca la tecnologia Pirelli accanto alle soluzioni che stanno guidando l’evoluzione della mobilità, confermando l’importanza strategica dei pneumatici intelligenti nel futuro dell’auto connessa.

Il riconoscimento “Company of the Year 2025” conferito da Frost & Sullivan nel segmento del Global Smart Automotive Tire Market premia la capacità di Pirelli di anticipare le tendenze e trasformarle in soluzioni concrete. Secondo la società di market analysis, Cyber™ Tyre dimostra come i sistemi digitali possano ridefinire componenti storicamente meccanici, aprendo nuove opportunità di integrazione tra veicoli, infrastrutture ed ecosistemi connessi.

“Questi nuovi riconoscimenti confermano che il ruolo del pneumatico è cambiato”, ha spiegato Andrea Casaluci, CEO di Pirelli. Per oltre un secolo il pneumatico ha avuto il compito di trasmettere forze al suolo; oggi, grazie a Cyber Tyre, diventa anche una fonte di dati, capace di dialogare con l’elettronica del veicolo e con le infrastrutture stradali. Una trasformazione che guarda direttamente a smart city e guida autonoma, dove digitalizzazione e connettività sono elementi imprescindibili.

Dopo oltre vent’anni di sviluppo, Pirelli Cyber Tyre è oggi in fase di implementazione su modelli di diversi costruttori, anche grazie alla collaborazione con Bosch per l’integrazione con sistemi come ABS, ESP e controllo di trazione. La prima applicazione su un’auto di serie risale al 2021 con la McLaren Artura, seguita nel 2024 dall’Audi RS 4 Avant Edition 25 Years nella versione dedicata all’uso in pista.

Nel 2025 la tecnologia è arrivata su strada nella sua forma più evoluta con la Pagani Utopia Roadster, completamente integrata con l’elettronica di controllo, e nello stesso anno è stato annunciato l’accordo con Aston Martin per l’adozione sui nuovi modelli. Parallelamente, sono in corso ulteriori collaborazioni che coinvolgeranno anche segmenti Premium a maggiore diffusione.

L’innovazione di Pirelli va oltre il veicolo. Cyber™ Tyre si estende alle infrastrutture stradali, come dimostra il progetto avviato con Regione Puglia, che combina i dati dei pneumatici con le immagini delle telecamere di bordo per creare mappe dinamiche dello stato di salute delle strade. Un approccio che migliora la sicurezza e supporta una gestione più efficiente della manutenzione.

Grazie alla connettività Vehicle-to-Everything (V2X), la tecnologia consente inoltre lo scambio di informazioni su condizioni stradali, rischi e segnaletica tra veicoli e infrastrutture, aprendo la strada a smart cities e guida autonoma.

Con Cyber™ Tyre, Pirelli trasforma il pneumatico in un componente intelligente e connesso, capace di generare benefici concreti per automobilisti, costruttori e gestori delle infrastrutture. I numerosi riconoscimenti internazionali ottenuti nel 2025 non sono solo premi all’innovazione, ma la conferma di una visione che sta già cambiando il modo di concepire la sicurezza e la mobilità del futuro.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

Cesare Cremonini torna con “Ragazze facili”: una ballad potente che racconta la fragilità dell’uomo moderno

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Marco Vergani, l’attore psicanalista che unisce arte e mente

Motori

Triumph presenta le nuove Tracker 400 e Thruxton 400: stile e prestazioni nella gamma Modern Classics

Società

“Le Iene”: nuove rivelazioni sul caso David Rossi e un ritratto esclusivo di Luchè

Spettacolo

Danno torna con “Tom Waits”: un omaggio tra jazz, blues e hip hop

Spettacolo

Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare oltre 60 anni di carriera

Spettacolo

MasterChef Italia: la “Golden Mystery Box” apre le sfide natalizie

Motori

Hyundai i20 MY2026: la compatta si rinnova con più tecnologia

Spettacolo

Mara Maionchi: tra ironia, pigrizia e ricordi di una carriera unica a “Casa Perfetta 2”

Spettacolo

Claudio Baglioni chiude il “GrandTour LA VITA È ADESSO” con un concerto-evento a Torino

Spettacolo

PLANET FUNK: il 16 gennaio esce il nuovo album BLOOOM

Tecnologia

Hyundai Motor Group presenta al CES 2026 la sua strategia di robotica basata sull’AI

Senza categoria

Peugeot celebra il cinema francese: eleganza, innovazione ed emozione

Motori

Nissan Qashqai e-POWER protagonista della We Run Rome 2025

Spettacolo

Luca Carboni nuovo headliner al Lake Sound Park 2026 di Cernobbio

Sport

Il Viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa negli stabilimenti italiani di Stellantis

Motori

Renault Filante Record 2025: oltre 1.000 km in meno di 10 ore con un consumo record

Motori

Lancia accende Bruxelles: il ritorno HF tra rally, performance e futuro

Senza categoria

Pirelli: il sistema Cyber Tyre premiato in tutto il mondo

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Motori

BYD celebra il traguardo dei 15 milioni di veicoli a nuova energia prodotti

Tecnologia

Bosch porta l’intelligenza artificiale nel cockpit: anteprima mondiale al CES 2026

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Motori

2025 da record per Stellantis Heritage: dieci anni di passione e cultura automobilistica

Motori

Yamaha investe nel talento dei giovani tecnici con la Yamaha BLU CRU Technical School
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Vredestein Comtrac 2+: il nuovo pneumatico estivo premium per veicoli commerciali leggeri

Apollo Tyres Ltd amplia la propria offerta di pneumatici per veicoli commerciali con il lancio del nuovo Vredestein Comtrac 2+, la prossima generazione di...

15 Dicembre 2025

Motori

Pirelli: i nuovi P Zero R e P Zero Trofeo RS equipaggiano la Porsche 911 GT3

Pirelli amplia la sua presenza nel mondo Porsche con due pneumatici sviluppati su misura per la Nuova Porsche 911 GT3: il P Zero R...

10 Dicembre 2025

Motori

ACI premiato con il “CEOforLIFE Award 2025” per la gestione sostenibile degli pneumatici fuori uso

Il Sistema ACI di Gestione degli Pneumatici Fuori Uso (PFU) è stato insignito del prestigioso “CEOforLIFE Award 2025” nella categoria “Transizione energetica, ecologica ed...

19 Novembre 2025

Motori

ASSOGOMMA: dal 15 novembre scatta l’obbligo di pneumatici invernali

Il periodo freddo dell’anno è ormai alle porte e, con l’arrivo delle basse temperature, la sicurezza alla guida diventa una priorità assoluta. In queste...

13 Novembre 2025