Pirelli: il sistema Cyber Tyre premiato in tutto il mondo

Pirelli Cyber Tyre continua a collezionare riconoscimenti internazionali e si conferma una delle tecnologie più innovative nel panorama automotive globale. Dopo il prestigioso Autotech Breakthrough Awards ricevuto negli Stati Uniti come tecnologia più innovativa nel settore dei pneumatici, il sistema intelligente sviluppato da Pirelli ottiene altri tre premi di primo piano in Europa e negli USA, rafforzando il proprio ruolo nella trasformazione digitale della mobilità.

A distanza di poche settimane dal riconoscimento americano, Pirelli Cyber Tyre è stato premiato in Francia agli Automobile Awards per la categoria “Sicurezza”, ha conquistato il titolo SafetyBest 2026 assegnato da Autobest e ha portato a Pirelli il premio “Company of the Year 2025” di Frost & Sullivan nel mercato globale degli smart automotive tire. Tre attestazioni che sottolineano come l’innovazione digitale possa ridefinire anche un componente tradizionale come il pneumatico.

Alla sua ottava edizione, gli Automobile Awards rappresentano uno dei riconoscimenti più autorevoli del settore automotive francese. La giuria, composta da venti esperti, ha premiato Pirelli Cyber™ Tyre per la capacità di innalzare il livello di sicurezza dei veicoli grazie all’integrazione tra pneumatici, sensori ed elettronica di bordo.

La tecnologia consente di raccogliere e trasmettere in tempo reale dati fondamentali provenienti dalla strada, permettendo ai sistemi di controllo del veicolo di intervenire in modo preventivo, ad esempio anticipando la frenata o riducendo gli spazi di arresto. Un’evoluzione che rende la guida non solo più sicura, ma anche più intelligente, in linea con le principali tendenze del mercato automotive e con lo sviluppo delle smart road.

Il titolo SafetyBest 2026 assegnato da Autobest rafforza ulteriormente il posizionamento di Pirelli come riferimento nell’innovazione per la sicurezza stradale. La giuria europea, che rappresenta 32 Paesi, ha riconosciuto a Cyber Tyre un valore pionieristico e un impatto concreto sugli standard di sicurezza automobilistica, frutto di test e analisi approfondite.

Questo premio colloca la tecnologia Pirelli accanto alle soluzioni che stanno guidando l’evoluzione della mobilità, confermando l’importanza strategica dei pneumatici intelligenti nel futuro dell’auto connessa.

Il riconoscimento “Company of the Year 2025” conferito da Frost & Sullivan nel segmento del Global Smart Automotive Tire Market premia la capacità di Pirelli di anticipare le tendenze e trasformarle in soluzioni concrete. Secondo la società di market analysis, Cyber™ Tyre dimostra come i sistemi digitali possano ridefinire componenti storicamente meccanici, aprendo nuove opportunità di integrazione tra veicoli, infrastrutture ed ecosistemi connessi.

“Questi nuovi riconoscimenti confermano che il ruolo del pneumatico è cambiato”, ha spiegato Andrea Casaluci, CEO di Pirelli. Per oltre un secolo il pneumatico ha avuto il compito di trasmettere forze al suolo; oggi, grazie a Cyber Tyre, diventa anche una fonte di dati, capace di dialogare con l’elettronica del veicolo e con le infrastrutture stradali. Una trasformazione che guarda direttamente a smart city e guida autonoma, dove digitalizzazione e connettività sono elementi imprescindibili.

Dopo oltre vent’anni di sviluppo, Pirelli Cyber Tyre è oggi in fase di implementazione su modelli di diversi costruttori, anche grazie alla collaborazione con Bosch per l’integrazione con sistemi come ABS, ESP e controllo di trazione. La prima applicazione su un’auto di serie risale al 2021 con la McLaren Artura, seguita nel 2024 dall’Audi RS 4 Avant Edition 25 Years nella versione dedicata all’uso in pista.

Nel 2025 la tecnologia è arrivata su strada nella sua forma più evoluta con la Pagani Utopia Roadster, completamente integrata con l’elettronica di controllo, e nello stesso anno è stato annunciato l’accordo con Aston Martin per l’adozione sui nuovi modelli. Parallelamente, sono in corso ulteriori collaborazioni che coinvolgeranno anche segmenti Premium a maggiore diffusione.

L’innovazione di Pirelli va oltre il veicolo. Cyber™ Tyre si estende alle infrastrutture stradali, come dimostra il progetto avviato con Regione Puglia, che combina i dati dei pneumatici con le immagini delle telecamere di bordo per creare mappe dinamiche dello stato di salute delle strade. Un approccio che migliora la sicurezza e supporta una gestione più efficiente della manutenzione.

Grazie alla connettività Vehicle-to-Everything (V2X), la tecnologia consente inoltre lo scambio di informazioni su condizioni stradali, rischi e segnaletica tra veicoli e infrastrutture, aprendo la strada a smart cities e guida autonoma.

Con Cyber™ Tyre, Pirelli trasforma il pneumatico in un componente intelligente e connesso, capace di generare benefici concreti per automobilisti, costruttori e gestori delle infrastrutture. I numerosi riconoscimenti internazionali ottenuti nel 2025 non sono solo premi all’innovazione, ma la conferma di una visione che sta già cambiando il modo di concepire la sicurezza e la mobilità del futuro.