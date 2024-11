Pirelli: in arrivo nel 2025 i nuovi DIABLO POWERCRUISER e SCORPION MX32 MID SOFT

Pirelli continua a innovare nel settore motociclistico, annunciando per il 2025 due nuovi pneumatici destinati a soddisfare esigenze specifiche di performance e versatilità: DIABLO POWERCRUISER, dedicato a Cruiser sportive e Bagger, e il nuovo SCORPION MX32 MID SOFT, studiato per gare di motocross ai massimi livelli.

DIABLO POWERCRUISER rappresenta l’ingresso di Pirelli nel segmento Custom-Touring ad alte prestazioni, offrendo un pneumatico concepito per modelli selezionati di Cruiser e Bagger. Questa linea si rivolge sia ai possessori di motociclette V-Twin, celebri per la loro accelerazione bruciante e la maneggevolezza, sia ai customizzatori che cercano una combinazione di stile e prestazioni sportive. Parte integrante della famiglia DIABLO, il POWERCRUISER combina il DNA sportivo di Pirelli con lo spirito libero del mondo custom, offrendo stabilità in accelerazione, frenata e curva, un grip eccezionale anche su superfici bagnate, e un chilometraggio competitivo per il segmento.

Tra le sue caratteristiche distintive, il DIABLO POWERCRUISER presenta una spalla slick per prestazioni ottimizzate sull’asciutto e il caratteristico disegno “Flash” sul battistrada, tipico dei prodotti sportivi Pirelli. Questo pneumatico sarà disponibile da marzo 2025 nelle principali misure per Bagger e Cruiser americane, confermando il suo ruolo di leader nel segmento.

Il nuovo SCORPION MX32 MID SOFT, invece, rappresenta l’evoluzione del pneumatico più vincente nella storia del Campionato Mondiale FIM Motocross, dove Pirelli ha collezionato ben 82 titoli iridati dal 1980. Sviluppato grazie a decenni di esperienza nelle competizioni, il nuovo pneumatico migliora ogni aspetto rispetto al suo predecessore. L’anteriore offre un controllo superiore in frenata e un inserimento in curva più rapido, mentre il posteriore garantisce maggiore trazione sia in partenza sia in uscita di curva. Inoltre, la nuova mescola lo rende più versatile su terreni medio-duri, ampliando ulteriormente il suo campo di applicazione.

SCORPION MX32 MID SOFT debutterà ufficialmente nel prossimo Mondiale Motocross, equipaggiando le moto dei campioni di questa disciplina, ma sarà anche disponibile per gli appassionati. Come per il DIABLO POWERCRUISER, anche questo pneumatico utilizza una tecnologia innovativa che migliora l’aspetto estetico: i fianchi presentano scritte ad alto contrasto per una leggibilità ottimale e, nel caso del motocross, una label gialla Pirelli per una rapida identificazione sui campi di gara.

Con queste due novità, Pirelli rafforza la sua leadership nel settore motociclistico, continuando a offrire prodotti capaci di coniugare tecnologia avanzata, prestazioni elevate e un design distintivo. Il 2025 si preannuncia come un anno importante per il brand, che punta a consolidare ulteriormente la sua posizione sia tra i motociclisti sportivi sia tra gli appassionati delle due ruote.