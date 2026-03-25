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Pirelli P Zero R e P Zero Trofeo RS: dall’esperienza nelle sportscar nasce la nuova gamma ricambio per pneumatici ad altissime prestazioni

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Pirelli porta l’eccellenza delle sportscar anche nel mercato aftermarket, annunciando la disponibilità dei nuovi P Zero R e P Zero Trofeo RS per il ricambio. Due pneumatici che rappresentano il vertice della gamma P Zero, progettati per offrire prestazioni ultra-high-performance e già sviluppati in collaborazione con le principali case automobilistiche premium e prestige.

Dopo il successo nel primo equipaggiamento, con oltre 60 modelli equipaggiati tra sportscar europee, supercar e muscle car americane, questi pneumatici diventano ora accessibili a tutti gli automobilisti più esigenti. Un passaggio strategico che consente di trasferire su strada e pista il know-how maturato direttamente nei programmi di sviluppo OEM.

Il P Zero R si distingue come uno dei pneumatici estivi più evoluti della categoria, pensato per vetture sportive e versioni ad alte prestazioni del segmento premium. Le nuove mescole garantiscono aderenza elevata su asciutto e bagnato, mentre il disegno del battistrada è stato ottimizzato per ridurre la rumorosità e migliorare il comfort.

A confermare le qualità del prodotto sono i test indipendenti di Tyre Reviews, che hanno incoronato il P Zero R come miglior pneumatico performance 2026, parlando di una “vittoria impressionante”. Nei test comparativi, il pneumatico ha ottenuto il primo posto sia in frenata sia in handling sull’asciutto, distinguendosi anche sul bagnato per stabilità e controllo. Secondo i tester, il comportamento del P Zero R offre grande fiducia anche nelle condizioni di guida più estreme.

Accanto al P Zero R, il P Zero Trofeo RS rappresenta la scelta ideale per chi cerca il massimo in termini di performance in pista senza rinunciare all’omologazione stradale. Questo pneumatico semi slick è stato progettato per garantire prestazioni costanti anche sotto stress prolungato, permettendo ai driver di sfruttare appieno il potenziale della vettura giro dopo giro.

Il Trofeo RS ha già dimostrato il proprio valore conquistando numerosi record al Nürburgring Nordschleife, uno dei circuiti più impegnativi al mondo. Un risultato che sottolinea la capacità di Pirelli di sviluppare soluzioni in grado di coniugare performance assoluta e affidabilità.

Alla base dei nuovi pneumatici c’è un processo di sviluppo altamente innovativo. I P Zero R e Trofeo RS sono stati perfezionati attraverso il simulatore del Centro R&D Pirelli di Milano Bicocca, che consente di ottimizzare le prestazioni in ambiente virtuale prima ancora della produzione fisica.

La realizzazione avviene tramite il sistema MIRS (Modular Integrated Robot System), una tecnologia avanzata che garantisce precisione, qualità costruttiva e ripetibilità elevata. La produzione è distribuita tra lo stabilimento italiano di Settimo Torinese e quello statunitense di Rome, in Georgia, con un focus particolare sul mercato nordamericano.

La nuova generazione della gamma P Zero integra anche alcune delle tecnologie più avanzate sviluppate dal marchio. Tra queste spiccano Elect, dedicata ai veicoli elettrificati, RunForward, che permette di continuare la marcia dopo una foratura, e il sistema PNCS (Pirelli Noise Cancelling System), progettato per ridurre il rumore di rotolamento nell’abitacolo.

A completare l’offerta c’è Cyber Tyre, la tecnologia basata su sensori integrati che raccolgono dati in tempo reale, migliorando sicurezza, controllo e prestazioni dinamiche.

Con l’arrivo dei P Zero R e P Zero Trofeo RS nel mercato del ricambio, Pirelli consolida ulteriormente la propria posizione nel segmento degli pneumatici ad alte prestazioni. Una proposta che unisce esperienza maturata nel primo equipaggiamento, innovazione tecnologica e risultati certificati, offrendo agli automobilisti la possibilità di equipaggiare la propria vettura con soluzioni progettate per il massimo livello di performance, sia su strada sia in pista.

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