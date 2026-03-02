Connect with us

ALGARVE INTERNATIONAL CIRCUIT, PORTUGAL - OCTOBER 22: Pirelli tyres during the Portuguese GP at Algarve International Circuit on Thursday October 22, 2020, Portugal. (Photo by Mark Sutton / LAT Images)

Motori

Pirelli rinnova il vertice del Motorsport: Dario Marrafuschi è il nuovo responsabile della business unit

Published

Pirelli ufficializza un importante cambio al vertice della propria area Motorsport. Dal 1° marzo Dario Marrafuschi assume il ruolo di Responsabile della business unit Motorsport, segnando una nuova fase per le attività sportive del gruppo della Bicocca.

La nomina è già operativa e si inserisce in un percorso di continuità strategica. Per quanto riguarda le attività legate alla Formula 1, l’azienda ha previsto un periodo di affiancamento: Mario Isola supporterà Marrafuschi fino al 1° luglio, data in cui lascerà l’azienda per intraprendere nuove sfide professionali.

Marrafuschi porta in dote una lunga esperienza interna. Entrato in Pirelli nel 2008, ha maturato un percorso solido soprattutto nel mondo della Formula 1, lavorando a lungo nel settore Ricerca e Sviluppo. Negli ultimi anni ha inoltre guidato con successo lo sviluppo dei prodotti stradali del gruppo, consolidando competenze trasversali tra pista e produzione di serie.

Come già avveniva per il suo predecessore, Dario Marrafuschi riporta direttamente a Giovanni Tronchetti Provera, Executive Vice President Sustainability, New Mobility & Motorsport, a conferma della centralità strategica del comparto sportivo all’interno della visione industriale di Pirelli.

Nel comunicato ufficiale, la società esprime un sentito ringraziamento a Mario Isola per la dedizione e la passione dimostrate negli anni alla guida del Motorsport. Il suo contributo è stato determinante nello sviluppo e nel consolidamento della business unit in uno dei periodi più rilevanti per la presenza di Pirelli nelle competizioni internazionali.

