Motori

Pirelli Supplier Day 2025: innovazione, sostenibilità e qualità al centro della strategia globale dell’azienda

Published

Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità: sono queste le parole chiave che hanno guidato il Pirelli Supplier Day 2025, l’appuntamento annuale che l’azienda dedica ai propri partner strategici a livello mondiale. L’evento, svoltosi ieri presso l’Headquarters di Milano, ha riunito 85 fornitori selezionati provenienti da 21 Paesi, riconosciuti per il loro contributo nel supportare Pirelli nel raggiungimento dei propri obiettivi di eccellenza e competitività.

Durante la giornata, alla presenza del Vice Presidente Esecutivo Marco Tronchetti Provera, del CEO Andrea Casaluci e dell’Head of Value Chain Luca Galantina, sono stati assegnati i prestigiosi Supplier Award ai sette fornitori che si sono distinti per performance, innovazione e sostenibilità.

“La leadership di Pirelli nell’alto di gamma si fonda sulla capacità di innovare e sulla ricerca di eccellenza. Un risultato che possiamo raggiungere e mantenere anche grazie a una rete di fornitori di qualità e all’avanguardia, con i quali condividiamo valori e obiettivi”, ha commentato Marco Tronchetti Provera, sottolineando come la collaborazione con i partner sia fondamentale per anticipare un mercato in rapida trasformazione.

L’innovazione rappresenta da sempre il motore della strategia di Pirelli. Ne è un esempio il nuovo P Zero di quinta generazione, sviluppato con tecniche di progettazione virtuale e intelligenza artificiale, così come il P Zero E, recente vincitore del Premio Compasso d’Oro Internazionale ADI, uno dei più autorevoli riconoscimenti nel campo del design industriale.

Un altro traguardo significativo è rappresentato dal Virtual Compounder, uno strumento basato su IA generativa sviluppato da Pirelli per accelerare l’identificazione delle migliori combinazioni di materiali per le nuove mescole. Questa tecnologia consente di ridurre il numero di prototipi fisici e di ottimizzare i processi dal laboratorio alla produzione, migliorando l’efficienza e la sostenibilità complessiva.

L’intelligenza artificiale è ormai integrata in tutti i processi industriali di Pirelli: dall’ottimizzazione della pianificazione alla rilevazione in tempo reale di eventi che possono influire sulla qualità del prodotto finito, fino al miglioramento della sicurezza e dell’efficienza in fabbrica.

Il Supplier Day 2025 è stato anche l’occasione per riaffermare l’impegno di Pirelli nella transizione verso un modello produttivo più sostenibile. L’azienda ha recentemente presentato il primo pneumatico destinato al mercato globale realizzato con oltre il 70% di materiali naturali e riciclati, tra cui gomma naturale certificata FSC® (Forest Stewardship Council®). Il prodotto è stato sviluppato in una versione dedicata per JLR (Jaguar Land Rover), confermando l’attenzione del marchio verso una mobilità sempre più green e responsabile.

Parallelamente, tutti gli stabilimenti Pirelli nel mondo stanno lavorando per ridurre il consumo energetico per unità prodotta e abbattere le emissioni di CO₂, grazie all’elettrificazione dei processi produttivi e all’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili al 100%. In molti siti è stato inoltre introdotto l’uso di vapore derivante da fonti sostenibili, a testimonianza di un impegno concreto verso la neutralità climatica.

Con il Pirelli Supplier Day 2025, l’azienda conferma il suo ruolo di leader globale nel settore dei pneumatici premium, puntando su innovazione tecnologica, qualità delle materie prime e sostenibilità ambientale come pilastri fondamentali del proprio sviluppo futuro.

