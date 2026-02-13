Più pulita, più audace, più moderna: la nuova Opel Astra è pronta agli ordini

La celebre compatta tedesca si rinnova a fondo e si prepara a conquistare il mercato con un design più deciso, una tecnologia più avanzata e una gamma di motorizzazioni completa. La nuova Opel Astra è ora ordinabile in Italia, dopo il debutto mondiale al Salone dell’Automobile di Bruxelles, mantenendo prezzi invariati ma con contenuti tecnici di livello superiore.

Design rinnovato e distintivo: la nuova generazione porta per la prima volta il frontale Opel Vizor con il logo Blitz illuminato, già visto sul SUV Grandland, conferendo un look più avveniristico e riconoscibile. Il frontale affilato e il design preciso integrano anche dettagli ispirati alla concept car Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Spiccano inoltre i nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici e due inedite tonalità di carrozzeria, “Kontur White” e “Klover Green”.

Tecnologia per la sicurezza e il comfort: la nuova Astra offre fari a matrice di LED Intelli-Lux HD con oltre 50.000 elementi, un sistema che garantisce un’illuminazione eccellente e adattiva, evitando l’abbagliamento di altri utenti della strada. Questo equipaggiamento, unico nel segmento, è di serie nell’allestimento top di gamma “Ultimate” e contribuisce a migliorare la visibilità e la sicurezza in ogni condizione.

All’interno, gli ingegneri hanno lavorato per rendere l’abitacolo più accogliente e funzionale. Il cruscotto e le interfacce digitali sono stati ridisegnati per offrire un’esperienza d’uso più intuitiva e moderna. I nuovi sedili Intelli-Seat di serie in tutte le versioni rappresentano un punto di forza: una rientranza centrale, ispirata ai sellini da bicicletta, riduce la pressione sul coccige e migliora il comfort nei lunghi viaggi. A partire dalla versione GS, il sedile conducente è certificato AGR, a garanzia di un’ergonomia superiore.

Attenzione anche alla sostenibilità. Nell’abitacolo vengono impiegati materiali eco-compatibili: il volante è rivestito in materiale vegano e, nelle configurazioni opzionali, i sedili ReNewKnit™ in mono-materiale offrono un effetto simile alla pelle scamosciata ma più rispettoso dell’ambiente.

Motorizzazioni per ogni esigenza: la nuova Opel Astra conferma la strategia di ampia scelta con proposte elettriche, ibride e a combustione. La Astra Electric offre ora un’autonomia fino a 454 chilometri (WLTP) grazie alla batteria da 58 kWh e al motore da 115 kW (156 CV), circa 35 km in più rispetto alla versione precedente. Altra novità tecnologica è il sistema Vehicle to Load (V2L), che permette di ricaricare dispositivi esterni come e-bike direttamente dal veicolo.

Per chi preferisce una guida parzialmente elettrificata, è disponibile la variante ibrida con potenza da 107 kW (145 CV) a partire da €32.450, oppure la plug-in hybrid da 144 kW (196 CV) a partire da €39.250. Completano la gamma i diesel 1.5 litri da 96 kW (130 CV) a partire da €32.950, offrendo così una soluzione per ogni esigenza di mobilità.

Il piacere di guida resta un punto fermo. Oltre al comfort, la versatilità si conferma una delle doti principali: il bagagliaio arriva a 1.339 litri sulla versione cinque porte e a 1.634 litri sulla Sports Tourer, con l’opzione di abbattere gli schienali posteriori nel rapporto 40:20:40.

Nel presentare la nuova compatta, “Con il suo nuovo design, tecnologia e comfort come il logo Opel Blitz illuminato nel frontale e i sedili Intelli-Seat di serie su tutte le versioni, portiamo la nostra compatta a un livello superiore. Inoltre, garantiamo l’accessibilità dell’Opel Astra indipendentemente dalla trasmissione con prezzi che rimangono invariati! Stiamo facendo ai nostri clienti un’offerta estremamente vantaggiosa”, ha sottolineato la direzione del marchio.

In sintesi, la nuova Opel Astra unisce stile, efficienza e innovazione in una compatta dal carattere deciso, pronta a soddisfare le esigenze di chi desidera una vettura moderna, sostenibile e tecnologicamente all’avanguardia, senza rinunciare all’equilibrio tra qualità e prezzo che da sempre contraddistingue il marchio tedesco.