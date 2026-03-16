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PLAION: accordo di distribuzione fisica globale con Secret Mode per Star Wars: Galactic Racer

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PLAION ha annunciato la firma di un nuovo accordo di distribuzione fisica globale con Secret Mode per il lancio del titolo Star Wars: Galactic Racer, previsto per il 2026. L’intesa segna la nascita di una partnership strategica che mira a portare il nuovo gioco di corse ambientato nell’universo di Star Wars in ogni parte del mondo.

Secondo quanto comunicato, PLAION si occuperà di tutti gli aspetti legati alla logistica, alla distribuzione e alle operazioni retail delle edizioni fisiche del gioco, garantendo la presenza del titolo nei principali mercati internazionali. L’accordo si inserisce in un momento di grande fermento per la compagnia, che continua a consolidare la propria posizione come leader nella distribuzione globale di videogiochi.

Star Wars: Galactic Racer™ rappresenta il debutto di Fuse Games, e per Secret Mode si tratta di un progetto di rilievo capace di coniugare un brand leggendario con l’esperienza di una nuova generazione di sviluppatori. La collaborazione con PLAION mira a estendere il successo del gioco anche al mercato delle copie fisiche, spesso considerato un canale fondamentale per raggiungere un pubblico più ampio e appassionato.

In merito all’accordo, “Siamo lieti di collaborare con Secret Mode per portare Star Wars: Galactic Racer sul mercato fisico globale”, ha dichiarato Craig McNicol, CEO di PLAION Partners. “Aver ottenuto l’incarico di distribuire fisicamente in tutto il mondo un titolo così entusiasmante sottolinea la forza delle nostre relazioni con i retailer, dei nostri team di esperti in tutto il mondo e della nostra vasta esperienza nel settore dei giochi fisici. Ci impegniamo a fornire prodotti di altissimo livello ai giocatori di tutto il mondo e non vediamo l’ora di lanciare questo titolo a livello globale.”

Dello stesso entusiasmo si fa portavoce anche Secret Mode. “Noi di Secret Mode siamo lieti di annunciare che Plaion sarà il nostro partner di fiducia per la distribuzione fisica, contribuendo al successo globale del nostro gioco recentemente annunciato, Star Wars: Galactic Racer”, ha affermato Alison Fraser, Commercial Director di Secret Mode Publishing. “Abbiamo piena fiducia nella loro esperienza e competenza e non vediamo l’ora di lavorare insieme per portare questo entusiasmante gioco di corse sia ai nuovi fan che a quelli di lunga data dell’amata serie.”

Con questa alleanza, le due aziende rafforzano la propria posizione all’interno dell’industria del gaming, puntando su un titolo che promette di conquistare il pubblico di tutto il mondo. Il lancio globale di Star Wars: Galactic Racer è previsto per il 2026, e gli appassionati di Star Wars potranno presto vivere un’esperienza ad alta velocità diffusa su scala galattica.

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