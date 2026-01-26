Connect with us

PLANET FUNK: parte a maggio il “BLOOOM European Tour”

Dopo oltre venticinque anni di carriera e successi internazionali, i Planet Funk si preparano a tornare sul palco con un nuovo progetto che segna una nuova fase della loro storia artistica. A partire da maggio, il collettivo italiano, punto di riferimento della scena dance ed elettronica mondiale, sarà protagonista del “BLOOOM European Tour”, una serie di concerti nei principali club europei.

Il tour, organizzato da Gotobeat, prenderà il via il 6 maggio da Madrid e toccherà le città di Amsterdam (11 maggio), Londra (12 maggio), Barcellona (13 maggio), Bruxelles (19 maggio) e Berlino (20 maggio). Sarà l’occasione per la band di presentare dal vivo il nuovo album di inediti “BLOOOM”, pubblicato lo scorso 16 gennaio su etichetta Wisemama e distribuito in Italia da Self Distribuzione e all’estero da The Orchard.

L’album arriva al termine di un periodo particolarmente intenso e creativo. “BLOOOM” è il frutto di un anno di lavoro che ha visto Alex Neri (DJ, tastiere e sintetizzatori), Marco Baroni (tastiere, pianoforte, programmazione), Dan Black (voce e chitarra) e Alex Uhlmann (voce e chitarra) impegnati tra studio, collaborazioni e live, in Italia e all’estero. Dodici brani che rappresentano un percorso sonoro e personale, un viaggio che parte dall’Italia – con Firenze e Napoli come centri creativi – per arrivare nel Regno Unito, dove l’album è stato mixato, e poi guardare oltre i confini.

“Un lavoro carico di energia con una visione ancora più aperta, rivolta al futuro” si legge nella presentazione del disco. “BLOOOM” non è solo un ritorno musicale, ma anche un omaggio sentito alle radici del collettivo e a due figure fondamentali nella storia dei Planet Funk: Sergio Della Monica e Domenico “Gigi” Canu. Entrambi sono parte viva di questo nuovo capitolo: in alcuni brani compare anche la loro firma, una testimonianza della continuità tra passato e presente.

“La loro visione, il loro spirito creativo e il loro modo di intendere la musica continuano a essere una guida costante, una radice profonda da cui far nascere nuove idee e nuove direzioni” recita la nota ufficiale. “BLOOOM” vuole essere quindi una fioritura personale e artistica, un processo di crescita e rinnovamento che parte dall’eredità del passato per aprirsi a nuove generazioni e orizzonti sonori.

Nati nel 1999 dall’incontro tra i Souled Out! (Domenico “GG” Canu e Sergio Della Monica) e i Kamasutra (Marco Baroni e Alex Neri), i Planet Funk si sono imposti sulla scena internazionale con un suono unico e riconoscibile. Dal debutto con “Non Zero Sumness” nel 2002 — disco d’oro e punto di svolta per la band — hanno continuato a evolversi mantenendo una forte identità, collaborando con artisti di livello mondiale, realizzando colonne sonore, spot e performance che hanno fatto il giro del mondo.

Il nuovo tour e l’uscita di “BLOOOM” rappresentano oggi l’ennesima conferma della vitalità creativa del collettivo. Un ritorno atteso che promette di riportare sul palco tutta la forza innovativa e la visione sonora che da sempre caratterizzano i Planet Funk: un viaggio tra passato e futuro, tradizione e sperimentazione, nel segno della rinascita.

